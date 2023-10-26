Финалист «Голос страны» и претендент на победу признался, зачем действительно пришел на ТВ.

Финалиста "Голос країни" называют главным претендентом на победу, пишет Politeka.net.

Военный Юрий Гродецкий, напомним, является командиром взвода в 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

Каждый раз, когда он появляется на сцене "Голос країни" плачут не только зрители перед своими телеэкранами, но и тренеры. Так, тренер Городецкого Надежда Дорофеева говорит, что Юрий поет не связками, а душой.

На кросс-батлах Юрий Гродецкий исполнил песню «Братья-украинцы» группы «Шабля» и, не только заставил Дорофееву снова вытирать слезы, но и попал в суперфинал «Голос країни».

Делясь своими эмоциями после «кросс-батлов», Юрий Городецкий рассказал о своей главной цели на «Голос країни-13».

«Я чувствую, что я сделал в некотором плане свое дело. Вот на сегодняшний день я свое дело завершил. Я хотел людям донести то… Людям всего мира то, что война у нас длится не полтора года. Война длится более девяти лет. И, исполняя свои песни, хочу умолять их, попросить, чтобы делали все возможное, чтобы эта война как можно скорее закончилась. Это касается не только нашего государства, это касается всего мира в целом» , - отметил суперфиналист «Голос країни».

Юрий Городецкий призывает мир не допускать новых войн. Делать все возможное, чтобы они вообще не начинались.

«Во время войны гибнут лучшие люди. Лучшие!», - подчеркнул звезда «Голос країни» и боец ​​ВСУ.

Отметим, что суперфинал «Голос країни» состоится уже в это воскресенье, 29 октября.

Многие из зрителей «Голос країни» болеют именно за Юрия Городецкого.

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Также напомним, что победителя "Голос країни" назвали еще до суперфинала.

Кроме того, Politeka.net писала о причине, по которой Дорофеева расплакалась на "Голос країни".