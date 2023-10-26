Украинская телеведущая Леся Никитюк прокомментировала новую видеоработу Нади Дорофеевой, певица и тренер «Голос країни» тоже не смолчала.

Надя Дорофеева сообщила о своем новом достижении, пишет Politeka.net.

Певица и тренер «Голос країни» сообщила на своей странице в Инстаграм, что у клипа «На самоті» уже 1 млн просмотров.

Эту новость и решила прокомментировать Леся Никитюк в традиционном для себя стиле – коротко и в шутку.

«А мы ели сало в одиночестве» , – написала Никитюк Наде Дорофеевой.

Дорофеева тоже не осталась в долгу и ответила Лесе Никитюк:

«Хватит есть самой. Я могу присоединиться» .

Отметим, что этот трек был написан Дорофеевой в соавторстве с Мишей Кацуриным и музыкальным продюсером Иваном Клименко, который, напомним, сейчас также является тренером «Голос країни».

Слушатели разделились на два лагеря – одни в восторге от новой видеоработы Дорофеевой, другие говорят, что певице нужно взрослеть.

«Честно говоря, нравилось творчество Нади, но песни с одним куплетом, а остальные тупо припев начали надоедать. Я думаю, Надя способна на большее»,

«Я обожаю этот клип»,

«Я в восторге от песни, исполнения! Горжусь Вами! Вы – моя любовь!»,

«Не понравилось», – пишут слушатели Нади Дорофеевой в комментариях.

Добавим, что уже в это воскресенье состоится суперфинал «Голос країни», в котором на победу претендует сразу три вокалиста из команды Дорофеевой.

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