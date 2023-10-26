Надя Дорофеева сообщила о своем новом достижении, пишет Politeka.net.
Певица и тренер «Голос країни» сообщила на своей странице в Инстаграм, что у клипа «На самоті» уже 1 млн просмотров.
Эту новость и решила прокомментировать Леся Никитюк в традиционном для себя стиле – коротко и в шутку.
«А мы ели сало в одиночестве» , – написала Никитюк Наде Дорофеевой.
Дорофеева тоже не осталась в долгу и ответила Лесе Никитюк:
«Хватит есть самой. Я могу присоединиться» .
Отметим, что этот трек был написан Дорофеевой в соавторстве с Мишей Кацуриным и музыкальным продюсером Иваном Клименко, который, напомним, сейчас также является тренером «Голос країни».
Слушатели разделились на два лагеря – одни в восторге от новой видеоработы Дорофеевой, другие говорят, что певице нужно взрослеть.
«Честно говоря, нравилось творчество Нади, но песни с одним куплетом, а остальные тупо припев начали надоедать. Я думаю, Надя способна на большее»,
«Я обожаю этот клип»,
«Я в восторге от песни, исполнения! Горжусь Вами! Вы – моя любовь!»,
«Не понравилось», – пишут слушатели Нади Дорофеевой в комментариях.
Добавим, что уже в это воскресенье состоится суперфинал «Голос країни», в котором на победу претендует сразу три вокалиста из команды Дорофеевой.
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