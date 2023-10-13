Страшною звісткою Даніель Салем, співак, актор і військовослужбовець ЗСУ, поділився на своїй сторінці в Інстаграм, його підтримали як зірки, так і звичайні українці.

Леся Нікітюк однією з перших відреагувала на трагедію, про яку повідомив Даніель Салем, пише Politeka.net.

«Мої співчуття», - прокоментувала жахливу звістку Леся Нікітюк.

Також підтримку Даніелю Салему висловив Юрій Горбунов:

«Світла пам’ять!».

Співачку Ольгу Полякову також приголомшила втрата Даніеля Салема.

«Боже… Прийми мої співчуття», - написала Полякова на сторінці Даніеля Салема.

Свої співчуття і слова підтримки висловили Даніелу Салему і звичайні українці:

«Співчуваю! Тримайтесь»,

«Мої співчуття. Сил та терпіння тобі, та твоїй сім‘ї»,

«Тримайся. Співчуваю тобі. Втрата близького, це дуже важко, мені не зрозуміти твоїх відчуттів, але щось схоже незадовго мені прийшлось відчутти. Тримайся, вона б його бажала».

Нагадаємо, Даніель Салем повідомив, що втратив сестру.

«Мені не віриться! Ми давно не бачилися з тобою, але я не можу повірити в те, що ми більше ніколи не побачимось ... у цьому житті!

Солодких снів тобі, моя сестра», - написав Даніель Салем, опублікувавши також фото, на якому він ще зовсім молодий щасливо посміхається поруч з маленькою дівчинкою.

Про причини трагедії актор і співак не повідомляє. Відомо, що сестрі Даніеля Салема було 19 років.

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В родині Даніеля Салема сталася трагедія.

Раніше Даніель Салем розповів про плани всиновлення.

Також повідомлялось, що Юрій Горбунов після скандалів повідомив, чи піде на фронт.