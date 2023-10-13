Леся Никитюк одной из первых отреагировала на трагедию, о которой сообщил Даниэль Салем, пишет Politeka.net.
«Мои соболезнования» , - прокомментировала ужасное известие Леся Никитюк.
Также поддержку Даниэлю Салему выразил Юрий Горбунов:
«Светлая память!».
Певицу Ольгу Полякову также ошеломила потеря Даниэля Салема.
«Боже… Прими мои соболезнования», - написала Полякова на странице Даниэля Салема.
Свои соболезнования и слова поддержки выразили Даниэлу Салему и обычные украинцы:
«Сочувствую! Держитесь»,
«Мои соболезнования. Сил и терпение тебе и твоей семье»,
«Держись. Сочувствую тебе. Потеря близкого, это очень тяжело, мне не понять твоих ощущений, но что-то похожее незадолго довелось мне почувствовать. Держись, она бы его хотела».
Напомним, Даниэль Салем сообщил, что потерял сестру.
«Мне не верится! Мы давно не виделись с тобой, но я не могу поверить в то, что мы больше никогда не увидимся… в этой жизни!
Сладких снов тебе, моя сестра» , - написал Даниэль Салем, опубликовав также фото, на котором он еще совсем молодой счастливо улыбается рядом с маленькой девочкой.
О причинах трагедии актер и певец не сообщает. Известно, что сестре Даниэля Салема было 19 лет.
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В семье Даниэля Салема произошла трагедия.
Ранее Даниэль Салем рассказал о планах усыновления.
Также сообщалось, что Юрий Горбунов после скандалов сообщил, уйдет ли на фронт.