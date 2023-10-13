Страшным известием Даниэль Салем, певец, актер и военнослужащий ВСУ, поделился на своей странице в Инстаграмм, его поддержали как звезды, так и обычные украинцы.

Леся Никитюк одной из первых отреагировала на трагедию, о которой сообщил Даниэль Салем, пишет Politeka.net.

«Мои соболезнования» , - прокомментировала ужасное известие Леся Никитюк.

Также поддержку Даниэлю Салему выразил Юрий Горбунов:

«Светлая память!».

Певицу Ольгу Полякову также ошеломила потеря Даниэля Салема.

«Боже… Прими мои соболезнования», - написала Полякова на странице Даниэля Салема.

Свои соболезнования и слова поддержки выразили Даниэлу Салему и обычные украинцы:

«Сочувствую! Держитесь»,

«Мои соболезнования. Сил и терпение тебе и твоей семье»,

«Держись. Сочувствую тебе. Потеря близкого, это очень тяжело, мне не понять твоих ощущений, но что-то похожее незадолго довелось мне почувствовать. Держись, она бы его хотела».

Напомним, Даниэль Салем сообщил, что потерял сестру.

«Мне не верится! Мы давно не виделись с тобой, но я не могу поверить в то, что мы больше никогда не увидимся… в этой жизни!

Сладких снов тебе, моя сестра» , - написал Даниэль Салем, опубликовав также фото, на котором он еще совсем молодой счастливо улыбается рядом с маленькой девочкой.

О причинах трагедии актер и певец не сообщает. Известно, что сестре Даниэля Салема было 19 лет.

Последние новости Украины:

В семье Даниэля Салема произошла трагедия.

Ранее Даниэль Салем рассказал о планах усыновления.

Также сообщалось, что Юрий Горбунов после скандалов сообщил, уйдет ли на фронт.