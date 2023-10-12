Зірка "Голос країни" Даніель Салем, який зараз перебуває на передовій в Україні, поділився трагічною новиною. Справа в тому, що у Даніеля Салема, відомого шоумена та військового, сталося серйозне сімейне горе. Він втратив свою 19-річну сестру.

Салем не розкривав подробиць щодо причини смерті своєї рідної сестри. Натомість, Салем поділився у соціальних мережах загальними архівними фотографіями, супроводивши їх зворушливим постом. Багато його українців та інші українські знаменитості висловили свою підтримку в цей непростий момент, серед яких Полякова, Нікітюк, Горбунов та інші колеги.

Салем розмістив у своєму пості текст, який виражає його почуття, що хворіли, і скорбота по сестрі, що пішла, супроводжуючи його архівними сімейними фотографіями.

"Мені не віриться. Ми давно не бачилися з тобою, але я не можу повірити в те, що ми більше ніколи не побачимось ... у цьому житті! Солодких снів тобі моя сестра" - ділиться Салем.

Зазначимо, з початком повномасштабної війни Даніель вступив до лав територіальної оборони, а пізніше вирушив на передову. На фронті він отримав серйозне поранення і тепер чує лише одне вухо.

Сам Даніель Салем родом із Одеси, але значну частину свого життя провів у Лівані, батьківщині свого батька. Повернувшись до України, він розпочав свою діяльність у ресторанному бізнесі.

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