Звезда "Голос страны" Даниэль Салем, который сейчас находится на передовой в Украине, поделился трагичной новостью. Дело в том, что у Даниэля Салема, известного шоумена и военного, произошло серьезное семейное горе. Он потерял свою 19-летнюю сестру.

Салем не раскрывал подробностей, касающихся причины смерти своей родной сестры. Вместо этого, Салем поделился в социальных сетях общими архивными фотографиями, сопроводив их трогательным постом. Множество его украинцев и другие украинские знаменитости выразили свою поддержку в этот непростой момент, среди которых Полякова, Никитюк, Горбунов и другие коллеги.

Салем разместил в своем посте текст, который выражает его болевшие чувства и скорбь по ушедшей сестре, сопровождая его архивными семейными фотографиями.

"Мне не верится. Мы давно не виделись с тобой, но я не могу поверить в то, что мы больше никогда не увидимся… в этой жизни! Сладких снов тебе моя сестра" - делится Салем.

Отметим, с началом полномасштабной войны, Даниэль вступил в ряды территориальной обороны, а позже отправился на передовую. На фронте он получил серьезное ранение и теперь слышит только на одно ухо.

Сам Даниэль Салем родом из Одессы, но значительную часть своей жизни провел в Ливане, родине своего отца. Вернувшись в Украину, он начал свою деятельность в ресторанном бизнесе.

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