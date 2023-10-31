У Леся Никитюк, как и у каждой украинской хозяйки, есть рецепт своего борща – уникального блюда, которое признали наследием ЮНЕСКО.

Этот рецепт Леси Никитюк достался от бабушки, пишет Politeka.net.

Для приготовления борща по рецепту Леси Никитюк понадобятся такие продукты – вода – 1,5 л, свиные ребра – 0,5 кг, картофель – 0,5 кг, морковь – 250 г, свекла – 250 г, капуста – 200 г, томатная паста – 25 г, лук – 80 г, чайная ложка сахара, 0,5 чайной ложки уксуса, сало – 40 г, три-четыре зубчика чеснока, 50 г чернослива, соль и перец по вкусу.

В начале приготовления борща по рецепту Никитюк надо вскипятить воду с лавровым листом и горошком перцем.

Затем необходимо немного обжарить ребрышки на сковороде, около 10 минут, и добавляем их в кипящую воду.

«Когда уже начнет кипеть вода в кастрюле, мы бросили туда лавровые листья и пару перчинок, так горошком, но я их потом достаю, потому что я не люблю», - говорит Никитюк.

Продолжаем варить еще в течение 20 минут.

Картошку для борща нарезаем кубиками и добавляем в кастрюлю.

Далее Леся Никитюк предлагает приготовить зажарку. Для этого натираем свеклу, морковь и лук и тушим овощи на сковороде, смазанной подсолнечным маслом. Затем добавляем томатную пасту, муку, сахар и уксус – нужно протушить еще 10 минут.

Готовую зажарку добавляем в кастрюлю, где варится борщ.

Сало тоже мелко нарезаем, поджариваем на сковороде, добавляем туда же чеснок и лук.

Мелко нарезаем сало и поджариваем его на сковороде. Добавляем туда же чеснок и лук – все толчем в ступе.

Засыпаем в кастрюлю пошинкованную капусту. Также в кастрюлю с борщом добавляем толчёные в ступе сало, лук и чеснок, а также добавляем чернослив.

«Вот с этим жирочком. На финише туда, в борщик», - говорит Леся Никитюк, добавляя толчёные сало и лук.

Накрываем кастрюлю с борщом крышкой, выключаем огонь.

Последние новости Украины:

Леся Никитюк и Дорофеева обменялись любезностями перед суперфиналом "Голос країни".

Леся Никитюк, Горбунов и другие отреагировали на трагедию в семье Даниэля Салема.

Также сообщалось, что Леся Никитюк рассказала о горе.