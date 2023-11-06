Так, Леся Никитюк уверяет, что сырники по ее рецепту никогда не разваливаются, пишет Politeka.net.

Сырники по рецепту Леси Никитюк готовятся без яиц.

«Они очень нежные и вкусные», - говорит Леся Никитюк о своих сырниках.

Леся Никитюк также рассказала, благодаря чему ее сырники получаются идеально круглыми и пышными.

«Берете деревянную дощечку, посыпаете мукой, формируете кусочек теста в шарик, накрываете его стаканом, и крутите ним по доске, чтобы получился ровненький сырник», - раскрыла свою методику Леся Никитюк.

По рецепту сырников от Леси Никитюк необходимы такие продукты: 500 г творога; 1 банан; 2 ст. л. муки; 1 ст. л. сахара, сливочное масло для жарки.

Первый шаг в приготовлении сырников - отжимаем творог, чтобы в нем не было лишней жидкости.

Далее замешиваем тесто из творога, растертого банана, муки и сахара.

Формируем кусочек теста в шарик и, накрыв его стаканом, крутим по дощечке, как советует Леся Никитюк.

Выкладываем получившийся сырник на разогретую сковороду и жарим до золотистой корочки.

К слову, Леся Никитюк жарит сырники на кокосовом масле.

Подавать к столу сырники можно о сметаной, ягодами, вареньем, сгущёнкой и другими любимыми добавками.

Отметим, что сырники не только вкусное, но и полезное блюдо, основным ингредиентом которого является творог.

В твороге 12 витаминов: А, Д, С и витамины группы В. Также в нем в большом количестве есть кальций, железо, фосфор. В то же время творог содержит всего 3% углеводов.

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