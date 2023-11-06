Телеведущая Леся Никитюк обратилась к украинцам, рассказав о здоровье отца. Звезда записала гневное сообщение в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами, а также освещает события, которые происходят в Украине.

"Я десятый раз переписываю это сообщение, больше его переписывать не буду. Просто выходит много матов, но мне пофиг. Какой-то человек начиналась фигни в интернете по типу фейсбучных фейковых новостей, позвонил моему отцу и сказал, что Леся попала в аварию и находится в тяжелом состоянии. Отца там ели откачали, он мне звонит, я не узнала его голос. Я обращаюсь к тем людям, которые пишут такую фигню. Не делайте это дерьмо, вы можете наделать реальной беды, принести беду людям, которые... Нам и так сейчас пипец как весело. Просто офигенно всем нам", - высказалась Леся.

После этого звезда решила опубликовать еще один сторис, обращаясь к авторам подобных новостей. Леся хоть и отметила, что ничего не может сделать, но пообещала, что у них тоже ничего не выйдет.

"Это обращение ко всем тем недоновостям, которые вводят людей в обман. Врут и используют других для своих заголовков, лишь бы люди их читали. Я сама ничего не смогу с вами сделать, но и у вас ничего не выйдет", - отметила знаменитость и отправила всех в одно всем известное место.

Последние новости Украины:

Напомним, Никитюк честно ответила, как здоровье второго ведущего "Хто зверху?"

А еще Politeka писала, что тяжело больной напарник Леси Никитюк обратился к украинцам с просьбой

А еще Politeka сообщала, что напарник Леси Никитюк рассказал о своей редкой болезни