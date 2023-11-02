Известному украинскому телеведущему и актеру, напарнику Леси Никитюк в шоу «Хто зверху?» поставили очень серьезный диагноз.

Об этом телеведущий и актер Богдан Шелудяк рассказал на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

По его словам, ему поставили редкий диагноз – синдром Гийена-Барре.

«Утро началось не с кофе, а с неспособности самостоятельно стоять на ногах», – сообщил Шелудяк, опубликовав кадры, на которых он едва идет.

Богдан Шелудяк оказался под капельницей. Телеведущий "Хто зверху?" сообщил, что лучше пока не становится, но и состояние не ухудшается.

«Вчера мне подтвердили диагноз «синдром Гийена-Барре». В большинстве случаев он излечим, но пока мой иммунитет убивает мою нервную систему, постепенно меня парализуя. Да, я тоже в а...е, потому что случай 1/100.000, а это лишний раз доказывает, что я еще тот везунчик, несите лотерейный билет», - грустно шутит ведущий «Хто зверху?» и напарник Леси Никитюк.

На печальную новость уже отреагировала Никитюк. Телеведущая поддержала напарника: «Бодя, все будет хорошо!».

Также Шелудяк получил слова поддержки от актрисы Наталки Денисенко: «Верю, что ты будешь здоров!».

Также актера и ведущего «Хто зверху?» поддержали Владимир Остапчук, Даша Астафьева и другие украинцы.

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