Продюсер «Голос країни» висловив свою думку з приводу переможця цього сезону і спровокував хвилю критики на свою адресу.

Продюсер «Голос країни» Володимир Завадюк прокоментував перемогу Михайла Панчишина (PTASHKIN).

«Завжди про час, в якому живемо. Перемогли ЗСУ. Гордість. І вдячність всім учасникам та тренерам. І нашим глядачам, що з нами через роки», - зазначив Завадюк.

Таким чином Володимир Завадюк дав зрозуміти, що він згоден з вибором глядачів, які голосували у прямому ефірі. Але, як виявилося не згодні самі глядачі. Принаймі, деякі.

У відповіді на свій коментар Володимир Завадюк отримав порцію критики. Мовляв, перемога Михайла в "Голос країни" не була справедливою, томущо були учасники, чий вокал сильніший.

«Навіщо тоді витрачати час на інших учасників? Тільки б військових тоді й пускали б, провели б відразу фінал між двома військовими»,

«Напевне забули, що це вокальне шоу. Має перемагати голос, а не ЗСУ на цьому шоу»,

«Вибачте, але це максимально не справедливо. Завжди любив голос, але цей фінал був жахливий. Люди голосували лише через те, що хлопці військові»,

«Зовсім не про це був сезон. Ваші слова про трансформацію шоу - балачки ні про що»,

«Так, живемо у складні часи, але шоу все-таки про голос, про вокал, тому має перемагати саме він і музика. ЗСУ перемагають на полі бою, за що їм низько вклоняємося і дякуємо щодня без перестану. Але цей сезон дійсно несправедливий»,

«Зрозуміло , що зараз в нашій країні йде війна і ми безкінечно вдячні всім нашим захисникам, але хіба дівчата з неймовірними голосами , які прийшли на цей проект, винні в тому, що не є військовими?», - пишуть деякі глядачі.

У той же час багато хто згоден з перемогою Михайла Панчишина на «Голос країни» і вітають бійця.

«Серце завмирає, вітання переможцю!»,

«Молодець!»,

«Мені особисто, дуже подобається його тембр, манера виконання, харизма і вокал повністю влаштовує, а головне - щирість, яка викликає емоції. Та і не бачу нічого поганого чи "несправедливого" в тому, що це ще й військовий. Чому б не віддати, як мінімум, дань поваги воїнам хоча б таким чином».

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