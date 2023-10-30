Продюсер «Голос країни» высказал свое мнение по поводу победителя в этом сезоне и спровоцировал волну критики в свой адрес.

Продюсер "Голос країни" Владимир Завадюк прокомментировал победу Михаила Панчишина (PTASHKIN).

«Всегда о времени, в котором живем. Победили ВСУ. Гордость. И благодарность всем участникам и тренерам. И нашим зрителям, что с нами спустя годы», - отметил Завадюк.

Таким образом, Владимир Завадюк дал понять, что он согласен с выбором зрителей, голосовавших в прямом эфире. Но, как оказалось, не согласны сами зрители. По крайней мере, некоторые.

В ответе на свой комментарий Владимир Завадюк получил порцию критики. Мол, победа Михаила в "Голос країни" не была справедливой, потому что были участники, чей вокал сильнее.

«Зачем тогда тратить время на других участников? Только бы военных тогда и пускали, провели бы сразу финал между двумя военными»,

«Наверное, забыли, что это вокальное шоу. Должен побеждать голос, а не ВСУ на этом шоу»,

«Извините, но это максимально не справедливо. Всегда любил голос, но этот финал был ужасен. Люди голосовали только за то, что ребята военные»,

«Совсем не об этом был сезон. Ваши слова о трансформации шоу - разговоры ни о чем»,

«Да, живем в сложные времена, но шоу все-таки о голосе, о вокале, поэтому должен побеждать именно он и музыка. ВСУ побеждают на поле боя, за что им низко кланяемся и благодарим каждый день без устали. Но этот сезон действительно несправедливый»,

«Понятно, что сейчас в нашей стране идет война и мы бесконечно благодарны всем нашим защитникам, но разве девушки с невероятными голосами, пришедшие на этот проект, виноваты в том, что не военные?» , – пишут некоторые зрители.

В то же время многие согласны с победой Михаила Панчишина на «Голос країни» и поздравляют бойца.

«Сердце замирает, поздравления победителю!»,

«Молодец!»,

«Мне лично, очень нравится его тембр, манера исполнения, харизма и вокал полностью устраивает, а главное – искренность, вызывающая эмоции. Да и не вижу ничего плохого или несправедливого в том, что это еще и военный. Почему бы не отдать как минимум дань уважения воинам хотя бы таким образом».

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