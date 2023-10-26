«Голос країни» наближається до грандіозного суперфіналу і одним з тих, хто претендує на перемогу є харизматичний співак, від зовнішності якого в шоці навіть Надія Дорофєєва.

Суперфінал «Голос країни» відбудеться вже цієї неділі, 29 жовтня, пише Politeka.net.

Долю виконавців, які зараз претендують на перемогу в «Голос країни», вирішать глядачі під час голосування.

У суперфіналі вісім виконавців з команд Івана Клименка, Юлії Саніної, Артема Пивоварова та Надії Дорофєєвої.

Одним з тих, хто може стати переможцем «Голос країни – 13» є Роман Панченко. Глядачі його називають копією Позитива – екссоліста гурту «Врємя і стєкло» Олексія Завгороднього.

Схожістю шокована навіть Надя Дорофєва.

«Перше, що я подумала, коли повернулася до Роми – Позітив, ти? Хлопці, дійсно, дуже схожі стилем , мабуть, тому я одразу відчула щось рідне», - розповідає Надя Дорофєєва.

Саме в команду Дорофєєвої і потрапив Роман Панченко.

«Рома – надзвичайно талановитий музикант, який працює з ранку до ночі над своєю творчістю. Він має величезну мрію, до якої дуже швидко рухається. Саме така для мене українська музика – і про глибину, і про силу, і однозначно - про сучасність», - каже Дорофєєва про суперфіналіста «Голос країни» зі своєї команди.

Багато хто з глядачів каже, що будуть голосувати у суперфіналі «Голос країни» саме за Романа.

«Я думаю що Роман один із найкращих музикантів. По-перше, його аранжування і музика, яку він створює, дуже класна. По-друге, його тексти це щось неймовірне (взяти до прикладу трек Sorry, дуже гарний і продуманий текст). По-третє, мені дуже подобається ось така подібна електронна музика як в Романа і Stromae»,

«Сучасний. Харизматичний. Чарівний. Неймовірно талановитий. Голосуєм за сучасну українську музику!»,

«Голосуємо за нього у фіналі», - пишуть глядачі «Голос країни».

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