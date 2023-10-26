«Голос країни» приближается к грандиозному суперфиналу и одним из претендентов на победу является харизматичный певец, от внешности которого в шоке даже Надежда Дорофеева.

Суперфинал «Голос країни» состоится уже в это воскресенье, 29 октября, пишет Politeka.net.

Судьбу исполнителей, которые сейчас претендуют на победу в Голос країни, решат зрители во время голосования.

В суперфинале восемь исполнителей из команд Ивана Клименко, Юлии Саниной, Артема Пивоварова и Надежды Дорофеевой.

Одним из тех, кто может стать победителем «Голос країни – 13», является Роман Панченко. Зрители его называют копией Позитива – экс-солиста группы «Время и стекло» Алексея Завгороднего.

Сходством шокирована даже Надя Дорофева.

«Первое, что я подумала, когда развернулась к Роме – Позитив, ты? Ребята действительно очень похожи стилем, видимо, поэтому я сразу почувствовала что-то родное» , - рассказывает Надя Дорофеева.

Именно в команду Дорофеевой и попал Роман Панченко.

«Рома – чрезвычайно талантливый музыкант, работающий с утра до ночи над своим творчеством. Он имеет огромную мечту, к которой очень быстро двигается. Именно такая для меня украинская музыка – и о глубине, и о силе, и однозначно – о современности» , – говорит Дорофеева о суперфиналисте «Голос країни» из своей команды.

Многие зрители говорят, что будут голосовать в суперфинале «Голос країни» именно за Романа.

«Я думаю, что Роман один из лучших музыкантов. Во-первых, его аранжировка и музыка, которую он создает, очень классна. Во-вторых, его тексты это нечто невероятное (взять к примеру трек Sorry, очень красивый и продуманный текст). В-третьих, мне очень нравится такая электронная музыка как у Романа и Stromae»,

«Современный. Харизматичный. Очаровательный. Невероятно талантлив. Голосуем за современную украинскую музыку!»,

«Голосуем за него в финале» , – пишут зрители «Голос країни».

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