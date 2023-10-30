Суперфінал «Голос країни» традиційно не обійшовся без скандалу, все через ім’я переможця цього сезону.

«Голос країни», який через повномасштабну війну знімали у Польщі, завершено. Ім’я переможця «Голос країни-13» названо.

Перемогу у «Голос країни» здобув Михайло Панчишин (PTASHKIN). Військовослужбовець, який у ході страшних боїв за Україну отримав поранення на Бахмутському напрямку і був звільнений з лав ЗСУ через стан здоров’я.

Михайло Панчишин вже провів понад 40 виступів для поранених бійців ЗСУ та на передовій, і протягом усього сезону «Голос країни» був одним з головних претендентів на перемогу.

Але, не дивлячись на велику кількість шанувальників, не всі згодні з перемогою Михайла Панчишина в «Голос країни». Так, деякі глядачі «Голос країни» зазначають, що було більши сильні вокалісти, наж Панчишин. Наприклад, Христина Старикова з команди Юлії Саніної або Юрій Городецький з команди Наді Дорофєєвої.

«Сезон несправедливості! Вокалісти зрозуміють»,

«Вибачте, але для українців перемогла Христина, бо шоу голос саме про неї»,

«Юра був вартий цього більше! Простота і щирість це найбільша ознака людяності!»,

«Особисто для мене переможницею є Христина»,

«При всій повазі, але для мене переможець – Христина», «Ну, було очікувано… Одразу видно, що голосували за тренера, а не за вокаліста. The hardkiss і Христина-переможці і це факти»,

«Просто жах! Єдиний переможець - це Христина, яку просто злили! Найгірший сезон, який тільки був»,

«Це несправедливо, вокально він слабкіший за всіх, взагалі не заслужена перемога», - обурються деякі глядачі.

Інші ж вітають Михайла Пинчишина з перемогою на «Голос країни» і закликають всіх до спокою:

«Народ, ауууу, що ви пишете ? Погрози якісь типу не будем голос дивитись, найгірший сезон, не того вибрали кого треба, злили сильних вокалістів!Прокиньтесь, голосували ж ми всі. То хто винен? А в попередніх випусках голосу голосували глядачі в залі. Чому ви всі такі злі? Не зрозуміло!».

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