Суперфінал «Голос країни» відбудеться вже цієї неділі, 29 жовтня, розкрито важливі подробиці.

У суперфіналі «Голос країни» в останній раз зійдуться учасники команд Наді Дорофєєвої, Юлії Саніної, Артема Пивоварова і Івана Клименка, пише Politeka.net.

Прямий ефір відбудеться з Варшави за підтримки польського мовника Telewizja Polska (TVP). Обирати голос України в Європі будуть глядачі.

Як повідомив продюсер «Голос країни» Володимир Завадюк на своїй сторінці в Інстаграм, вартість одного Суперголосу в додатках «Київстар» та «1+1 Video» - 49 гривень.

Це, за його словами, дорівнює 7 смс чи 7 телефонним дзвінкам.

«Кожен українець зможе віддати не більше 50 Суперголосів за одного учасника», - попередив продюсер «Голос країни».

Гроші, зібрані під час голосування у суперфіналі «Голос країни» будуть витрачені на благодійність.

А саме – на Національний реабілітаційнийй центр «Незламні», де проходять лікування українські діти, які отримали опіки вналсідок масштабного втотргненняя РФ в Україну.

Додамо, що глядачів також цікавить, який приз отримає переможець «Голос країни-13».

«Усі подробиці згодом», - заінтригували в команді «Голос країни».

Також на сцені «Голос країни» під час суперфіналу відбудуться виступи зіркових тренерів.

А от потрапити на зйомки суперфіналу "Голос країни" не вдасться.

"Цей ефір, на жаль, можна буде подивитися тільки в лайві", - повідомив Завадюк, відповідаючи на питання, як можна потрапити на зйомки прямого ефіру.

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Також нагадаємо, що на перемогу в "Голос країни" в команді Дорофєєвої претендує копія Позитива.

Крім того, Politeka.net писала, кому пророкують перемогу в "Голос країни".