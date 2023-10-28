У суперфіналі «Голос країни» в останній раз зійдуться учасники команд Наді Дорофєєвої, Юлії Саніної, Артема Пивоварова і Івана Клименка, пише Politeka.net.
Прямий ефір відбудеться з Варшави за підтримки польського мовника Telewizja Polska (TVP). Обирати голос України в Європі будуть глядачі.
Як повідомив продюсер «Голос країни» Володимир Завадюк на своїй сторінці в Інстаграм, вартість одного Суперголосу в додатках «Київстар» та «1+1 Video» - 49 гривень.
Це, за його словами, дорівнює 7 смс чи 7 телефонним дзвінкам.
«Кожен українець зможе віддати не більше 50 Суперголосів за одного учасника», - попередив продюсер «Голос країни».
Гроші, зібрані під час голосування у суперфіналі «Голос країни» будуть витрачені на благодійність.
А саме – на Національний реабілітаційнийй центр «Незламні», де проходять лікування українські діти, які отримали опіки вналсідок масштабного втотргненняя РФ в Україну.
Додамо, що глядачів також цікавить, який приз отримає переможець «Голос країни-13».
«Усі подробиці згодом», - заінтригували в команді «Голос країни».
Також на сцені «Голос країни» під час суперфіналу відбудуться виступи зіркових тренерів.
А от потрапити на зйомки суперфіналу "Голос країни" не вдасться.
"Цей ефір, на жаль, можна буде подивитися тільки в лайві", - повідомив Завадюк, відповідаючи на питання, як можна потрапити на зйомки прямого ефіру.
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Також нагадаємо, що на перемогу в "Голос країни" в команді Дорофєєвої претендує копія Позитива.
Крім того, Politeka.net писала, кому пророкують перемогу в "Голос країни".