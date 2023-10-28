Суперфинал «Голос страны» состоится уже в это воскресенье, 29 октября, раскрыты важные подробности.

В суперфинале «Голос країни» в последний раз сойдутся участники команд Нади Дорофеевой, Юлии Саниной, Артема Пивоварова и Ивана Клименко, пишет Politeka.net.

Прямой эфир состоится из Варшавы при поддержке польского вещателя Telewizja Polska (TVP). Выбирать голос Украины в Европе будут зрители.

Как сообщил продюсер «Голос країни» Владимир Завадюк на своей странице в Инстаграм, стоимость одного Суперголоса в приложениях «Киевстар» и «1+1 Video» – 49 гривен.

Это, по его словам, равняется 7 смс или 7 телефонным звонкам.

«Каждый украинец сможет отдать не более 50 Суперголосов за одного участника», – предупредил продюсер «Голос країни».

Деньги, собранные во время голосования в суперфинале «Голос країни», будут потрачены на благотворительность.

А именно – на Национальный реабилитационный центр «Несокрушимые», где проходят лечение украинские дети, получившие ожоги о последствиях масштабного вторжения РФ в Украину.

Добавим, что зрителей также интересует, какой приз получит победитель "Голос країни-13".

"Все подробности впоследствии", - заинтриговали в команде "Голос країни".

Также на сцене Голос країни во время суперфинала состоятся выступления звездных тренеров.

А вот попасть на съемки суперфинала "Голос країни" не получится.

"Этот эфир, к сожалению, можно будет посмотреть только в лайве", - сообщил Завадюк, отвечая на вопрос, как можно попасть на съемки прямого эфира.

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Ранее стали известны интересные факты о суперфиналистах "Голос країни".

Также напомним, что на победу в "Голос країни" в команде Дорофеевой претендует копия Позитива.

Кроме того, Politeka.net писала, кому пророчат победу в "Голос країни".