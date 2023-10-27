Наближається суперфінал «Голос країни», з'ясувалися цікаві факти про вокалістів, які претендують на перемогу.

У суперфіналі «Голос країни» на сцені з’являться вісім вокалістів з команд Наді Дорофєєвої, Івана Клименка, Артема Пивоварова і Юлії Саніної, пише Politeka.net.

В команді «Голос країни» розповіли цікаві подробиці з життя кожного суперфіналіста.

Так, Юрій Городецький, якому багато хто пророкує перемогу на «Голос країни, грає на гітарі і акордеоні, виховує двох синів. Юрій мріяв стати вчителем молодших класів, але пішов на контрактну службу, як тільки йому виповнилося 18 років. Юрій Городецький співає з 5 років.

Майрамік Авоян з команди Наді Дорофєєвої, як виявилося, працює в Mcdonald’s і отримує задоволення від своєї роботи. Також учасниця «Голос країни» навчаєтсья в коледжі на факультеті українського народного пісенного мистецтва.

Михайло Панчишин (Ptashkin), який претендує на перемогу в «Голос країни» від Артема Пивоварова, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну став на захист України у лавах ЗСУ. В бояї на Бахмутському напрямку був поранений. Після звільнення з ЗСУ за станом здоров’я співак провів більше 40 виступів для поранених бійців та на передовій.

Уся команда артиста зібрана з його побратимів. Крім того, мало хто знає, що на тілі суперфіналіста «Голос країни» більше 40 татуювань.

Анастасія Чабан, представниця команди Івана Клименка на «Голос країни», з 12 років разом із батьками співала на весіллях. Також Настя викладала хореографію у своєму рідному місті Новодністровськ, збирала кошти на благодійність і хотіла вступити в університет на військову сферу, але все ж вирішила присвятити своє життя музиці.

Христина Старикова, яка на «Голос країни» потрапила до команди Юлії Саніної, співає з 4 років, а вже у шість отримала своє перше Гран-Прі. Також Старикова зачаровувала своїм співом Іво Бобула і брала участь у відборі на дитяче «Євробачення».

Владислав Пелих на «Голос країни» також потрапив у команду Юлії Саніної. Артист грає на фортепіано та гітарі, мав можливість особисто заспівати з легендарною Ніною Матвієнко та отримати від неї настанови, якими користується і досі.

Хлопець колись мріяв стати кондитером, а під час вступу у школу мистецтв збирався стати художником, але в останній момент обрав музичну школу.

Галина Печеніжська, яка також на «Голос країни» в команді Саніної, заснувала перший хор українських біженців в Німеччині. Артистка виховує 13-річну доньку, батько якої зараз у лавах ЗСУ боронить Україну. З 2014-го року фіналістка «Голос країни» працювала моделлю Plus Size, а до початку повномасштабного вторгнення мала свій театр пісні і магазин квітів і аеродизайну.

Роман Панченко з команди Дорофєєвої почав навчання у музичній школі з 4 років і пише свою власну музику. У стосунках з дружиною фіналіст «Голос країни» вже більше 9 років.

Також Роман виступав на одній сцені з Coldplay, H.E.R., Mary Spolsky.

Нагадаємо, що суперінал «Голос країни» відбудеться вже цієї неділі, 29 жовтня.

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