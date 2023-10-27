В суперфинале «Голос страны» на сцене появятся восемь вокалистов из команд Нади Дорофеевой, Ивана Клименко, Артема Пивоварова и Юлии Саниной, пишет Politeka.net.

В команде "Голос країни" рассказали интересные подробности из жизни каждого суперфиналиста.

Так, Юрий Городецкий, которому многие предрекают победу на "Голос країни", играет на гитаре и аккордеоне, воспитывают двух сыновей. Юрий мечтал стать учителем младших классов, но пошел на контрактную службу, как только ему исполнилось 18 лет. Юрий Городецкий поет с 5-ти лет.

Майрамик Авоян из команды Нади Дорофеевой, как оказалось, работает в Mcdonald's и получает удовольствие от своей работы. Также участница «Голос країни» учится в колледже на факультете украинского народного песенного искусства.

Михаил Панчишин (Ptashkin), претендующий на победу в «Голос країни» от Артема Пивоварова, с начала полномасштабного вторжения России в Украину стал на защиту Украины в рядах ВСУ. В боях на Бахмутском направлении был ранен. После увольнения из ВСУ по состоянию здоровья певец провел более 40 выступлений для раненых бойцов и на передовой.

Голос країни, Михаил Панчишин

Вся команда артиста собрана из его побратимов. Кроме того, мало кто знает, что на теле суперфиналиста «Голос країни» более 40 татуировок.

Анастасия Чабан, представительница команды Ивана Клименко на "Голос країни", с 12 лет вместе с родителями пела на свадьбах. Также Настя преподавала хореографию в своем родном городе Новоднестровске, собирала средства на благотворительность и хотела поступить в университет на военную сферу, но все же решила посвятить свою жизнь музыке.

Кристина Старикова, которая на «Голос країни» попала в команду Юлии Саниной, поет с 4 лет, а уже в шесть получила свое первое Гран-При. Также Старикова очаровывала своим пением Иво Бобула и участвовала в отборе на детское «Евровидение».

Владислав Пелых на "Голос краъни" также попал в команду Юлии Саниной. Артист играет на фортепиано и гитаре, имел возможность лично спеть с легендарной Ниной Матвиенко и получить от нее наставления, которыми пользуется до сих пор.

Парень когда-то мечтал стать кондитером, а при поступлении в школу искусств собирался стать художником, но в последний момент выбрал музыкальную школу.

Владислав Пелых, скриншот: YouTube

Галина Печенежская, которая также на «Голос країни» в команде Саниной, основала первый хор украинских беженцев в Германии. Артистка воспитывает 13-летнюю дочь, отец которой сейчас в рядах ВСУ защищает Украину. С 2014 года финалистка «Голос країни» работала моделью Plus Size, а до начала полномасштабного вторжения имела свой театр песни и магазин цветов и аэродизайна.

Роман Панченко из команды Дорофеевой начал обучение в музыкальной школе с 4 лет и пишет свою собственную музыку. В отношениях с женой финалист "Голос країни" уже более 9 лет.

Также Роман выступал на одной сцене из Coldplay, HER, Mary Spolsky.

Напомним, что суперинал «Голос країни» состоится уже в это воскресенье, 29 октября.

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