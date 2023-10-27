В суперфинале «Голос страны» на сцене появятся восемь вокалистов из команд Нади Дорофеевой, Ивана Клименко, Артема Пивоварова и Юлии Саниной, пишет Politeka.net.

В команде "Голос країни" рассказали интересные подробности из жизни каждого суперфиналиста.

Так, Юрий Городецкий, которому многие предрекают победу на "Голос країни", играет на гитаре и аккордеоне, воспитывают двух сыновей. Юрий мечтал стать учителем младших классов, но пошел на контрактную службу, как только ему исполнилось 18 лет. Юрий Городецкий поет с 5-ти лет.

Майрамик Авоян из команды Нади Дорофеевой, как оказалось, работает в Mcdonald's и получает удовольствие от своей работы. Также участница «Голос країни» учится в колледже на факультете украинского народного песенного искусства.

Михаил Панчишин (Ptashkin), претендующий на победу в «Голос країни» от Артема Пивоварова, с начала полномасштабного вторжения России в Украину стал на защиту Украины в рядах ВСУ. В боях на Бахмутском направлении был ранен. После увольнения из ВСУ по состоянию здоровья певец провел более 40 выступлений для раненых бойцов и на передовой.

Вся команда артиста собрана из его побратимов. Кроме того, мало кто знает, что на теле суперфиналиста «Голос країни» более 40 татуировок.

Анастасия Чабан, представительница команды Ивана Клименко на "Голос країни", с 12 лет вместе с родителями пела на свадьбах. Также Настя преподавала хореографию в своем родном городе Новоднестровске, собирала средства на благотворительность и хотела поступить в университет на военную сферу, но все же решила посвятить свою жизнь музыке.

Кристина Старикова, которая на «Голос країни» попала в команду Юлии Саниной, поет с 4 лет, а уже в шесть получила свое первое Гран-При. Также Старикова очаровывала своим пением Иво Бобула и участвовала в отборе на детское «Евровидение».

Владислав Пелых на "Голос краъни" также попал в команду Юлии Саниной. Артист играет на фортепиано и гитаре, имел возможность лично спеть с легендарной Ниной Матвиенко и получить от нее наставления, которыми пользуется до сих пор.

Парень когда-то мечтал стать кондитером, а при поступлении в школу искусств собирался стать художником, но в последний момент выбрал музыкальную школу.

Галина Печенежская, которая также на «Голос країни» в команде Саниной, основала первый хор украинских беженцев в Германии. Артистка воспитывает 13-летнюю дочь, отец которой сейчас в рядах ВСУ защищает Украину. С 2014 года финалистка «Голос країни» работала моделью Plus Size, а до начала полномасштабного вторжения имела свой театр песни и магазин цветов и аэродизайна.

Роман Панченко из команды Дорофеевой начал обучение в музыкальной школе с 4 лет и пишет свою собственную музыку. В отношениях с женой финалист "Голос країни" уже более 9 лет.

Также Роман выступал на одной сцене из Coldplay, HER, Mary Spolsky.

Напомним, что суперинал «Голос країни» состоится уже в это воскресенье, 29 октября.

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