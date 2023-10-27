У суперфіналі «Голос країни» опинилися вісім учасників, пише Politeka.net.

Так, у суперфіналі «Голос країни» від команди Наді Дорофєєвої за перемогти боротимуться Юрій Городецький, Роман Панченко і Майрамік Авоям.

З команди Юлії Саниної на сцену «Голос країни» в суперфіналі також вийдуть троє вокалістів - Влад Пелих, Христина Старикова і Галина Печеніжзька.

В команді Івана Клименка залишився один учасник – співачка Анастасія Чабан.

Також один предентент на перемогу в «Голос країни-13» і у Артема Пивоварова – це Михайло Панчишин (PTASHKIN).

З початком повномасштабного вторгнення країни-окупанта Росії Михайло залишив сцену і став на захист України. Під час своєї служби він брав участь у звільненні Ірпеня під Києвом, воював у Бахмуті, де потрапив під страшне семиденне бомбардування.

Голос країни, Михаил Панчишин

Згадуючи про ті дні, Панчишин розповідав, що це було справжнє пекло. П'ять днів із побратимами він були під постійними артилерійськими обстрілами та жив в окопах, а на шостий день противник взяв їхній взвод у кільце. Почався запеклий бій, після якого не всім побратимам Панчишина вдалося вижити.

Сам співак отримав поранення, був госпіталізований і згодом звільнений вд участі у бойових діях за станом здоров’я.

Тепер Михайло Панчишин у суперфіналі «Голос країни» і за нього збираютсья голосувати багато глядачів.

«Перемоги!»,

«Вболіваю за команду Артема і Мішаню»,

«Найкращий»,

«Бажаємо перемоги»,

«Тільки вперед!»,

«Міша повинен перемогти», - пишуть глядачі «Голос країни» в очікуванні суперфіналу.

Нагадаємо, суперфінал "Голос країни" відбудеться вже цієї неділі, 29 жовтня. Переможця у прямому ефірі оберуть глядачі.

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