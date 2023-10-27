Суперфінал «Голос країни» відбудеться вже зовсім скоро, тренери готують своїх учасникіів до вирішальної битви у прямому ефірі.

У суперфіналі «Голос країни» опинилися вісім учасників, пише Politeka.net.

Так, у суперфіналі «Голос країни» від команди Наді Дорофєєвої за перемогти боротимуться Юрій Городецький, Роман Панченко і Майрамік Авоям.

З команди Юлії Саниної на сцену «Голос країни» в суперфіналі також вийдуть троє вокалістів - Влад Пелих, Христина Старикова і Галина Печеніжзька.

В команді Івана Клименка залишився один учасник – співачка Анастасія Чабан.

Також один предентент на перемогу в «Голос країни-13» і у Артема Пивоварова – це Михайло Панчишин (PTASHKIN).

З початком повномасштабного вторгнення країни-окупанта Росії Михайло залишив сцену і став на захист України. Під час своєї служби він брав участь у звільненні Ірпеня під Києвом, воював у Бахмуті, де потрапив під страшне семиденне бомбардування.

Згадуючи про ті дні, Панчишин розповідав, що це було справжнє пекло. П'ять днів із побратимами він були під постійними артилерійськими обстрілами та жив в окопах, а на шостий день противник взяв їхній взвод у кільце. Почався запеклий бій, після якого не всім побратимам Панчишина вдалося вижити.

Сам співак отримав поранення, був госпіталізований і згодом звільнений вд участі у бойових діях за станом здоров’я.

Тепер Михайло Панчишин у суперфіналі «Голос країни» і за нього збираютсья голосувати багато глядачів.

«Перемоги!»,

«Вболіваю за команду Артема і Мішаню»,

«Найкращий»,

«Бажаємо перемоги»,

«Тільки вперед!»,

«Міша повинен перемогти», - пишуть глядачі «Голос країни» в очікуванні суперфіналу.

Нагадаємо, суперфінал "Голос країни" відбудеться вже цієї неділі, 29 жовтня. Переможця у прямому ефірі оберуть глядачі.

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