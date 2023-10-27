Суперфинал «Голос страны» состоится уже совсем скоро, тренеры готовят своих участников к решающей битве в прямом эфире.

В суперфинале "Голос країни" оказались восемь участников, пишет Politeka.net.

Так, в суперфинале «Голос країни» от команды Нади Дорофеевой за победу будут бороться Юрий Городецкий, Роман Панченко и Майрамик Авоям.

Из команды Юлии Саниной на сцену «Голос країни» в суперфинале также выйдут трое вокалистов – Влад Пеліх, Кристина Старикова и Галина Печенежская.

В команде Ивана Клименко остался один участник – певица Анастасия Чабан.

Также один предентент на победу в «Голос країни-13» и у Артема Пивоварова – это Михаил Панчишин (PTASHKIN).

С началом полномасштабного вторжения страны-оккупанта России Михаил покинул сцену и встал на защиту Украины. Во время своей службы он участвовал в освобождении Ирпеня под Киевом, воевал в Бахмуте, где попал под страшную семидневную бомбардировку.

Вспоминая те дни, Панчишин рассказывал, что это был настоящий ад. Пять дней с побратимами он находился под постоянными артиллерийскими обстрелами и жил в окопах, а на шестой день противник взял их взвод в кольцо. Началось ожесточенное сражение, после которого не всем побратимам Панчишина удалось выжить.

Сам певец получил ранение, был госпитализирован и впоследствии освобожден от участия в боевых действиях по состоянию здоровья.

Теперь Михаил Панчишин в суперфинале «Голос країни» и за него собираются голосовать многие зрители.

«Победы!»,

«Болею за команду Артема и Мишаню»,

"Самый лучший",

«Желаем победы»,

«Только вперед!»,

«Миша должна победить» , – пишут зрители «Голос країни» в ожидании суперфинала.

Напомним, суперфинал "Голос країни" состоится уже в это воскресенье, 29 октября. Победителя в прямом эфире выберут зрители.

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