Продюсер «Голос країни» дав покрокову інструкцію, як проголосувати під час прямого ефіру, в якому визначиться переможець цього сезону.

Суперфінал «Голос країни» відбудетсья вже у цю неділю, 29 жовтня. Ім’я переможця «Голос країни-13» визначиться під час прямого ефіру, пише Politeka.net.

Продюсер «Голос країни» Володимир Завадюк дав глядачам інструкцію, як голосувати.

«Проголосувати за свого улюбленого учасника можна буде кількома способами», - каже Завадюк.

Отже, як проголосувати у суперфіналі «Голос країни» - у додатках «Київстар ТБ» та «1+1 Video», або ж відправивши смс за номером телефону 7576 з цифрою вашого улюбленого учасника «Голос країни». Ще один спосіб проголосувати у суперфіналі «Голос країни» - зателефонувавши за номером 09009000, додавши в кінці номер улюбленого учасника.

«Закордоном будуть доступні голосування у додатках за українським номером телефону», - повідомив продюсер «Голос країни».

А от дзвінки та смс доступні тільки з території України.

Слід пам’ятати, що вартість одного суперголосу в додатках «Київстар» та «1+1 Video» - 49 гривень.

«Що дорівнює 7 смс чи 7 телефонним дзвінкам. Кожен українець зможе віддати не більше 50 Суперголосів за одного учасника», - зазначив Завадюк.

Нагадаємо, в суперфіналі "Голос країни" на сцену вийдуть 8 вокалістів з команд Дорофєєвої, Пивоварова, Юлії Саніної та Івана Клименка.

Через змінені правила в цьому сезоні в командах наставників у суперфіналі опинилась різна кількість вокалістів.

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Також нагадаємо, що на перемогу в "Голос країни" претендує копія Позитива - як виглядає талановитий артист з команді Дорофєєвої.

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