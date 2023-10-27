Суперфинал «Голос країни» состоится уже в это воскресенье, 29 октября. Имя победителя "Голос країни-13" определится во время прямого эфира, пишет Politeka.net.
Продюсер «Голос країни» Владимир Завадюк дал зрителям инструкцию, как проголосовать.
"Проголосовать за своего любимого участника можно будет несколькими способами", - говорит Завадюк.
Итак, как проголосовать в суперфинале «Голос країни» - в приложениях «Киевстар ТВ» и «1+1 Video», или отправив смс по номеру телефона 7576 с цифрой вашего любимого участника «Голос країни». Еще один способ проголосовать в суперфинале «Голос країни» – позвонив по номеру 09009000, добавив в конце номер любимого участника.
«За рубежом будут доступны голосования в приложениях по украинскому номеру телефона», – сообщил продюсер «Голос країни».
А вот звонки и смс доступны только с территории Украины.
Следует помнить, что стоимость одного суперголоса в приложениях «Киевстар» и «1+1 Video» – 49 гривен.
«Что равно 7 смс или 7 телефонным звонкам. Каждый украинец сможет отдать не более 50 Суперголосов за одного участника», – отметил Завадюк.
Напомним, в суперфинале "Голос країни" на сцену выйдут 8 вокалистов из команд Дорофеевой, Юлии Саниной, Ивана Клименко и Артема Пивоварова.
Из-за изменившихся правил в этом сезоне в командах наставников в суперфинале оказалось разное количество вокалистов.
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Также напомним, что на победу в "Голос країни" претендует копия Позитива - как выглядит талантливый артист из команды Дорофеевой.
Кроме того, Politeka.net писала, что Дорофеева расплакалась на "Голос країни" и рассказала, почему.