Суперфинал «Голос країни» традиционно не обошелся без скандала, все из-за имени победителя этого сезона.

«Голос країни», который из-за полномасштабной войны снимали в Польше, завершен. Имя победителя «Голос країни-13» названо.

Победу в «Голос країни» одержал Михаил Панчишин (PTASHKIN). Военнослужащий, который в ходе страшных боев за Украину получил ранение на Бахмутском направлении и был уволен из рядов ВСУ из-за состояния здоровья.

Михаил Панчишин уже провел более 40 выступлений для раненых бойцов ВСУ и на передовой, и в течение всего сезона «Голос країни» был одним из главных претендентов на победу.

Но, не смотря на большое количество поклонников, не все согласны с победой Михаила Панчишина в «Голос країни». Так, некоторые зрители «Голос країни» отмечают, что были более сильные вокалисты, чем Панчишин. Например, Кристина Старикова из команды Юлии Саниной или Юрий Городецкий из команды Нади Дорофеевой.

"Сезон несправедливости! Вокалисты поймут",

«Извините, но для украинцев победила Кристина, потому что шоу голос именно о ней»,

«Юра стоил этого больше! Простота и искренность это самый большой признак человечности!»,

«Лично для меня победительницей является Кристина»,

«При всем уважении, но для меня победитель – Кристина»,

«Ну, было ожидаемо… Сразу видно, что голосовали за тренера, а не за вокалиста. The hardkiss и Кристина - победители и это факты» ,

«Просто ужас! Единственный победитель – это Кристина, которую просто слили! Худший сезон, который только был»,

«Это несправедливо, вокально он слабее всех, вообще не заслуженная победа» , - возмущаются некоторые зрители.

Другие же поздравляют Михаила Пинчишина с победой на «Голос країни» и призывают всех к спокойствию:

«Народ, ауууу, что вы пишете? Угрозы какие-то типа не будем голос смотреть, худший сезон, не того выбрали кого надо, слили сильных вокалистов! Проснитесь, голосовали же мы все. Так кто виноват? А в прошлых выпусках голоса голосовали зрители в зале. Почему вы все такие злые? Не понятно!» .

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Также напомним, что на победу в "Голос країни" претендовала копия Позитива.

Кроме того, Politeka.net писала, что Дорофеева и Леся Никитюк обменялись любезностями перед суперфиналом.