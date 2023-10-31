Суперфінал «Голос країни» традиційно не обійшовся без гучного скандалу, під який потрапила і ведуча Катя Осадча.

У суперфіналі «Голос країни» оголосили імя’я переможця цього вже 13-го сезону, пише Politeka.net. Перемогу у «Голос країни-13», нагадаємо, здобув Михайло Панчишин з команди Артема Пивоварова.

Телеведучі «Голос країни» Юрій Горбунов і Катя Осадча зробили фото зі щасливим переможцем і його тренером на пам’ять, але деякі глядачі, скориставшись публікацією, вирішили висловити своє незадоволення.

Так, деякі глядачі «Голос країни» не можуть змиритися з тим, що переможцем «Голос країни» став саме Панчишин. У коментарях до публікації Осадчої користувачі соцмереж погрожують, що більше не будуть дивитися «Голос країни» взагалі і скаржаться на якусь несправедливість.

Зазначимо, що переможця «Голос країни-13» обирали саме глядачі у ході голосування, яке відбувалось у прямому ефірі.

«Розпускайте «Голос країни». На жаль, тепер не голосують за дійсно класних музикантів. Тільки за солдатів. Те що він був у ЗСУ, робить його гарною людиною, а щоб стати класним виконавцем треба вчитися співати. В нього не було жодного виконання вартого перемоги»,

«Ну ви ж маєте розуміти, що він герой країни, можливо символ країни, але не голос країни. Христина Старикова - це справжній голос країни. Або Влад Пелих»,

«Це нечесна перемога , він переміг тільки тому що він воєнний»,

«Це зовсім не голос країни, йому до нього дуже далеко. З четвірки, яка вийшла у фінал він був найслабший», - пишуть Осадчій у коментарях обурені глядачі «Голос країни».

Додамо, Михайло Панчишин присвятив свою перемогу ЗСУ та запланував віддати кубок на благодійність.

«Цей кубок ми розіграємо на наших сторінках у соціальних мережах, тому хочемо звернутись до нашої багатомільйонної аудиторії, до наших українців, щоб вони донатили, адже ці кошти будуть спрямовані на адресну підтримку наших військових, а саме підрозділу Михайла «Бойові бобри», - розповів Артем Пивоваров щодо долі кубку.

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