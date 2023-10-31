Переможцем «Голос країни-13» став військовослужбовець ЗСУ Михайло Панчишин (PTASHKIN), пише Politeka.net.

Скандал вибухнув через те, що на думку деяких глядачів, Михайло як вокаліст слабший за інших учасників, тож переміг не голос, а військова форма.

«У цьому сезоні були два унікальні, неймовірні голоси, і хтось з них мав обов'язково перемогти - це Влад і Христина. Дуже шкода, що шоу Голос країни настільки спортилося»,

«Вже якщо вибирати то краще б Юра переміг. Цей сезон взагалі не підтвердив моїх очікування. Сезон несправедливості»,

«Дякую, «Голос країни» більше не дивлюся», - обурюються глядачі.

Інші навпаки задоволені перемогою Михайла і нагадують, що у суперфіналі «Голос країни» голосували глядачі, тож все чесно.

«Єдина несправедливість зараз — війна. Я рада, що Михайло переміг. Співати він вміє, тим паче писати свої власні пісні»,

«Так треба було і на Євробачення нам не їхати в 2022 і не виступати там!! Це ж вокальне шоу! Всі такі розумні, «це шоу про вокал» ! Це шоу дає можливість ще раз нагадати європейцям, що у нас все ще йде війна, і нам треба їх підтримка і допомога! А якщо вам зараз шкода перемоги для військової людини (яка має голос і перемагала Х-фактор), то що буде після війни? Що ви будете всі казати в чергах, в пільгах, в якихось привілеях, в повазі до військових? Що їхнє місце на війні, чого вони приперлись у мирні міста і хочуть до себе найкращого ставлення?! Стид і позор вам!», - пишуть українці.

У свою чергу продюсер «Голос країни» Володимир Завадюк розповів про залаштунки суперфіналу.

Так, монтувати доводился безпосередьно у прямому ефірі, адже повинно були показати уривки з виступів кожного учасника.

Також Завадюк показав, як Наді Дорофєєвій поправляли макіяж під час рекламної паузи.

Крім того Завадюк сфотографувався з переможцем «Голос країни» Михайлом Панчишиним і його зірковим тренером Артемом Пивоваровим.

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