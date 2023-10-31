Победителем "Голос країни-13" стал военнослужащий ВСУ Михаил Панчишин (PTASHKIN), пишет Politeka.net.

Скандал вспыхнул из-за того, что по мнению некоторых зрителей, Михаил как вокалист слабее других участников, значит, победил не голос, а военная форма.

«В этом сезоне было два уникальных, невероятных голоса, и кто-то из них должен был обязательно победить – это Влад и Кристина. Очень жаль, что шоу Голос країни настолько испортился»,

«Уж если выбирать, то лучше бы Юра победил. Этот сезон вообще не подтвердил мои ожидания. Сезон несправедливости»,

«Спасибо, «Голос країни» больше не смотрю» , – возмущаются зрители.

Другие наоборот довольны победой Михаила и напоминают, что в суперфинале «Голос країни» голосовали зрители, так что все честно.

«Единственная несправедливость сейчас – война. Я рада, что Михаил победил. Петь он умеет, тем более писать свои песни»,

«Так надо было и на Евровидение нам не ехать в 2022 году и не выступать там! Это вокальное шоу! Все такие умные, «это шоу о вокале»! Это шоу дает возможность еще раз напомнить европейцам, что у нас все еще идет война, и нам нужна их поддержка и помощь! А если вам сейчас жаль победы для военного человека (имеющего голос и побеждавшего в Х-фактор), то что будет после войны? Что вы будете говорить в очередях, в льготах, о каких-то привилегиях, в уважении к военным? Что их место на войне, чего они притащились в мирные города и хотят к себе лучшего отношения?! Стыд и позор вам!», – пишут украинцы.

В свою очередь, продюсер «Голос країни» Владимир Завадюк рассказал о закулисье суперфинала.

Так, монтировать приходился непосредственно в прямом эфире, ведь должны были показать отрывки из выступлений каждого участника.

Также Завадюк показал, как Наде Дорофеевой поправляли макияж во время рекламной паузы.

Кроме того Завадюк сфотографировался с победителем «Голоса страны» Михаилом Панчишиным и его звездным тренером Артемом Пивоваровым.

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Суперфинал "Голос країни" – продюсер раскрыл важные подробности.

Также напомним, что на победу в "Голос країни" претендовал копия Позитива.