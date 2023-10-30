Переможець «Голос країни» Михайло Панчишин (PTASHKIN) вирішив попрощатися з кубком, який йому подарували.

Про це переможець «Голос країни» оголосив разом зі своїмтренером Артемом Пивоваровим, пише Politeka.net.

Переможець «Голос країни» вирішив віддати свій кубок заради високої мети. Михайло Панчишин і Артем Пивоваров розіграють кубок переможця «Голос країни-13» на своїх офіційних сторінках в соцмережах, а всі зібрані кошти підуть на допомогу українським захисникам.

«Хочемо офіційно оголосити, що цей кубок ми розіграємо на наших офіційних сторінках в соцмережах. Будь ласка, стежте. Ці кошти будуть спрямовані на підтримку наших військових, безпосередньо підрозділу Михайла – "Бойові Бобри», - розповів Артем Пивоваров.

Також Пивоваров розповів про ще одну важливу новину, яка зацікавить його шанувальників і глядачів «Голос країни.

Як виявилося, Пивоваров скоро випустить композицію на слова Ліни Костенко, яку заспівав разом зі своєю командою з "Голосу країни-13". Прем’єра відбудеться зовсім скоро, у листопаді.

«Випускаємо спільну пісню разом з Михайлом, а також всією моєю командою "Голосу країни"», - розповів Пивоваров, додавши, що Ліна Костенко дозволила використати слова її вірша. Артем Пивоваров написав до нього музику.

Додамо, що переможець Голосу країни-13 Михайло Панчишин у суперфіналі присвятив пісню захисникам.

«Панчишин переможець Голос країни та ще х фактору це круто, молодець»,

«Переможець військовий! І це правильно! Інші хай готуються до іншого сезону.Слава ЗСУ»,

«Вітаю Михайла, він мені дуже подобається, і голос, і манера виконання і харизма! Не розумію хейту на нього взагалі️, таке відчуття, наче просто хейтери Артема Пивоварова прийшли в коментарі тепер хейтити ще й Михайла. Я дякую тобі, Міша за все, що ти зробив і через ці відверто гівняні коментарі хочеться тебе підтримати ще більше! І твоя авторська пісня кожного разу доводить мене до сліз і нагадує, що маємо працювати на перемогу і допомагати нашим ЗСУ! Ти наш герой, як і всі військові! Ти наш переможець!», - пишуть глядачі «Голос країни», коментуючи перемогу Панчишина.

Нагадаємо, що дехто з глядачів обурені перемогою Панчишина. Мовляв, перемогла військова форма, а не голос.

Інші ж зазначають, що перемогти мав Юрій Городецький, теж військовий, але, на думку деяких, його вокал більш сильний.

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Також нагадаємо, що на перемогу в "Голос країни" претендував копія Позитива.

Крім того повідомлялось, що що Дорофєєва і Леся Нікітюк обмінялися люб'язностями перед суперфіналом.