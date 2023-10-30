Об этом победитель «Голос країни» объявил вместе со своим тренером Артемом Пивоваровым, пишет Politeka.net.

Победитель «Голос країни» решил отдать свой кубок ради высоких целей. Михаил Панчишин и Артем Пивоваров разыграют кубок победителя Голос країни-13 на своих официальных страницах в соцсетях, а все собранные средства пойдут на помощь украинским защитникам.

«Хотим официально объявить, что этот кубок мы разыграем на наших официальных страницах в соцсетях. Пожалуйста, следите. Эти средства будут направлены на поддержку наших военных, непосредственно подразделения Михаила - "Боевые Бобры" , - рассказал Артем Пивоваров.

Также Пивоваров рассказал еще одну важную новость, которая заинтересует его поклонников и зрителей "Голос країни".

Как оказалось, Пивоваров скоро выпустит композицию на слова Лины Костенко, которую спел вместе со своей командой из "Голоса країни-13". Премьера состоится совсем скоро, в ноябре.

"Выпускаем общую песню вместе с Михаилом, а также всей моей командой "Голоса країни" , - рассказал Пивоваров, добавив, что Лина Костенко разрешила использовать слова ее стиха. Артем Пивоваров написал к нему музыку.

Добавим, в суперфинале, победитель Голос країни-13 Михаил Панчишин посвятил песню защитникам.

«Панчишин победитель Голос країни и еще их фактора - это круто, молодец»,

«Победитель военный! И это верно! Другие пусть готовятся к другому сезону. Слава ВСУ»,

«Поздравляю Михаила, он мне очень нравится, и голос, и манера исполнения и харизма! Не понимаю хейта вообще, такое ощущение, будто просто хейтеры Артема Пивоварова пришли в комментарии теперь хейтиты еще и Михаила. Я благодарю тебя, Миша за все, что ты сделал и через эти откровенно гивняные комментарии хочется тебя поддержать еще больше! И твоя авторская песня каждый раз доводит меня до слез и напоминает, что должны работать на победу и помогать нашим ВСУ! Ты наш герой, как и все военные! Ты наш победитель! , – пишут зрители «Голос країни», комментируя победу Панчишина.

Напомним, что некоторые зрители возмущены победой Панчишина. Мол, победила военная форма, а не голос.

Другие же отмечают, что победить должен был Юрий Городецкий, тоже военный, но, по мнению некоторых, его вокал более сильный.

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