Суперфинал "Голос страны" традиционно не обошелся без громкого скандала, под который попала и ведущая Катя Осадчая.

В суперфинале "Голос страны" объявили имя победителя этого уже 13-го сезона, пишет Politeka.net. Победу в Голос країни-13, напомним, одержал Михаил Панчишин из команды Артема Пивоварова.

Телеведущие «Голос країни» Юрий Горбунов и Катя Осадчая сделали фото со счастливым победителем и его тренером на память, но некоторые зрители, воспользовавшись публикацией, решили выразить свое недовольство.

Так, некоторые зрители «Голос країни» не могут смириться с тем, что победителем «Голос країни» стал именно Панчишин. В комментариях к публикации Осадчей пользователи соцсетей угрожают, что больше не будут смотреть «Голос країни» вообще и жалуются на несправедливость.

Отметим, что победителя «Голос країни-13» выбирали именно зрители в ходе голосования, которое проходило в прямом эфире.

«Распускайте «Голос країни». К сожалению, теперь не голосуют за действительно классных музыкантов. Только за солдат. То, что он был в ВСУ, делает его хорошим человеком, а чтобы стать классным исполнителем надо учиться петь. У него не было ни одного исполнения достойного победы»,

«Ну вы же должны понимать, что он герой страны, возможно, символ страны, но не голос страны. Кристина Старикова – это настоящий голос страны. Или Влад Пелых»,

«Это нечестная победа, он победил только потому, что он военный»,

«Это совсем не Голос країни, ему очень далеко. Из вышедшей в финал четверки он был самым слабым» , - пишут Осадчей в комментариях возмущенные зрители «Голос країни».

Добавим, Михаил Панчишин посвятил свою победу ВСУ и запланировал отдать кубок на благотворительность.

«Этот кубок мы разыграем на наших страницах в социальных сетях, поэтому хотим обратиться к нашей многомиллионной аудитории, к нашим украинцам, чтобы они донатили, ведь эти средства будут направлены на адресную поддержку наших военных, а именно подразделения Михаила «Боевые бобры», - рассказал Артем Пивоваров по поводу судьбы кубка.

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