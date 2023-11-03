Известный украинский телеведущий и напарник Леси Никитюк в шоу «Хто зверху?» записал обращение к украинцам.

Актер и телеведущий "Хто зверху?" Богдан Шелудяк (Богдан Буше) обратился с важной просьбой:

«Есть одна просьба…. А можно вас кое-что попросить? Пожалуйста, перестаньте сбрасывать молитвы. У меня такое впечатление, что вы меня отпеваете», - обратился Буше к украинцам с больничной койки.

Телеведущий Богдан Шелудяк отметил также:

«Все ок, я не Стивен Хокинг. Все типа восстанавливается. Да, сейчас станет не очень. Ну, он не регрессирует. Поэтому… все норм. Не бросайте молитвы!», - подчеркнул Богдан Шелудяк.

Ранее актер и ведущий «Хто зверху?» Богдан Шелудяк сообщил, что у него диагностировали редкую и серьезную болезнь – синдром Гийена-Барре.

Синдром Гиена — Барре – острая автоиммунная воспалительная полирадикулонейропатия, проявляющаяся вялыми парезами и параличами, нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами.

Точные причины синдрома Гиена-Барре до сих пор остаются недостаточно выясненными. Часто развивается после острой инфекционной болезни.

Первыми признаками синдрома Гиена-Барре являются онемение, парестезии, слабость, боль в конечностях или определенная комбинация этих симптомов. Основным симптомом считают мышечную слабость в конечностях и главной особенностью ее является наличие двустороннего и симметричного поражения конечностей.

На своей странице в инстаграммах Богдан Шелудяк опубликовал кадры, на которых он почти не может ходить.

«Утро началось не с кофе, а с неспособности самостоятельно стоять на ногах», – говорил ведущий «Хто зверху?» о своем состоянии.

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