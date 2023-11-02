Відомому українському телеведучому і актору, напарнику Лесі Нікітюк в шоу «Хто зверху?» поставили дуже серйозний діагноз.

Про це телеведучий і актор Богдан Шелудяк розповів на своїй сторінці в Інстаграм, пише Politeka.net.

За його словами, йому встановили рідкісний діагноз - синдром Гійєна-Барре.

«Ранок почався не з кави, а з нездатності самостійно стояти на ногах», - повідомив Шелудяк, опублікувавши кадри, на яких він ледь йде.

Богдан Шелудяк опинився під крапельницею. Телеведучий «Хто зверху» повідомив, що краще поки не стає, але і стан не погіршується.

«Вчора мені підтвердили діагноз «синдром Гійєна-Барре». У більшості випадків він виліковний, але поки мій імунітет вбиває мою нервову систему, поступово мене паралізуючи. Так, я теж в а...Ї, бо випадок 1/100.000, а це зайвий раз доказує, що я ще той везунчик, несіть лотерейний квиток», - сумно жартує ведучий «Хто зверху?» і напарник Лесі Нікітюк.

На сумну новину вже відреагувала Нікітюк. Телеведуча підтримала напарника: «Бодя, все буде добре!».

Також Шелудяк отримав слова підтримки від актриси Наталки Денисенко: «Вірю, що ти будеш здоровий!».

Також актора і ведучого «Хто зверху?» підтримали Володимир Остапчук, Даша Астаф’єва ті інші українці.

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