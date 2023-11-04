Телеведущая Леся Никитюк решила рассказать, как здоровье Романа Шелудяка, второго соведущего "Хто зверху?". Звезда поделилась информацией в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"Леся, может наведаетесь к Боде? Как он там?", - спросил фанат.

"Друзья, для тех, кто действительно переживает и понимает, и не пишет всякую фигню в комментариях, скажу, что пока к Боде не пускают. У него очень слабый иммунитет. Мы ждем", - написала артистка в ответ.

Стоит отметить, что не так давно Шелудяк рассказал о своей страшной болезни. Как оказалось, у него оказался довольно неприятный диагноз.

"Вчера мне подтвердили диагноз "синдром Гийена-Барре". В большинстве случаев он излечим, но пока мой иммунитет убивает мою нервную систему, постепенно меня парализуя. Да, я тоже обалдел, потому что случай 1/100.000, а это лишний раз доказывает, что я еще тот везунчик, несите лотерейный билет", - сообщил телеведущий в своем Инстаграм.

Звезду сразу же поддержала Оля Полякова в комментариях: "Боже! Все будет хорошо, ты поправишься!".

Также поддержала своего коллегу по юмористическом шоу Леся Никитюк: "Бодя, все будет хорошо!!!!".

Не прошла мимо и звезда "Танців з Зірками" Илона Гвоздева: "Держись".

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