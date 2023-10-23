Популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк, которая стала ведущей нового сезона шоу "Хто зверху?", рассказала о том, как отпраздновала свой 36-й день рождения, который пришелся на 19 октября. На своей странице в Instagram она поделилась красочными фотографиями и с юмором рассказала о ходе своего праздничного дня.

На опубликованных фотографиях Леся предстает в смелом мини-платье черного цвета с прозрачными вставками, подчеркивающем ее изящную фигуру и длинные ноги.

Также телеведущая поделилась снимком, на котором она рядом с ее домашним питомцем, собакой по имени Рафик. Она также похвасталась цветами, которые ей подарили в честь праздника.

«Проснулась здоровая, счастливая, с перстнем на пальце, мужчиной и двумя детьми… Все так, как вы мне пожелали. Поэтому, желаю вам всего того, что вы пожелали мне, долго писать не могу, потому что дети хотят груди, а мужчина есть.. ну и наоборот» - написала Никитюк.

В сети же ответили по-своему: «Хорошо, красиво, но не ко времени; Что значит не ко времени?! Не пора праздновать свой день рождения? Не время жить?; Это называется женская зависть, не ко времени на день рождения принимать подарки?;

Ого ты стара 😂36; И все перешли посмотреть на того молодого; Искренние поздравления молодой, красивой».

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