Ольга Мартиновська на своїй сторінці в Інстаграм повідомила про втрату друга і його похорон, пише Politeka.net.

«Прощай, друже» - підписала світлину Ольга Мартиновська.

На ній суддя «Мастер Шеф» щасливо посміхається поруч зі своїм другом-військовослужбовцем.

Свій останній спочинок український захисник знайшов на Лук’янівському кладовищі у Києві.

Зазначимо, що ще влітку Ольга Мартиновська збирала кошти автівку для Євгена та його побратимів.

І от стало відомо про його загибель.

«Жека не вижив. Я вкотре проклинаю цю війну. Проклинаю. Ненавиджу", - розповіла Ольга Мартиновська про трагедію.

Влітку Євгеній був поранений лікувався у Києві.

«Ми говорили про все і він казав, як не хочеться знов йти на війну. Як хочеться жити, просто спокійно пожити. Казав, що їм там на фронті здається, що вона безкінечна ця війна, що краю не видно…», - ділилася Ольга Мартиновська спогадами про друга.

За словами Ольги Мартиновської останній раз вона списувалася з Євгеном за тиждень до його загибелі. Вони домовлялися зустрітися у Києві.

Євгеній загинув 26 жовтня. Він був єдиною дитиною в сім’ї.

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