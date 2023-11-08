Настя Каменських опинилася в центрі нового скандалу, який вирує навколо її чоловіка Потапа

Настя Каменських на своїй сторінці в Інстаграм оголосила про свій новий реліз і розмістила коротке чорно-біле відео, пише Politeka.net.

Дату релізу Настя Каменських не вказала, але запропонувала підписникам її вгадати.

Але люди вирішили приділити більше уваги не цій події, а скандальним розвагам її чоловіка Потапа.

«Як там твєому с…у в дубаях з уз…и відпочивається?»,

«Як в Дубаях відпочивати?»,

«Псевдопатріоти, які відпочивають з руc…. Фу. Гидота»,

«Наська, а де твій інвалід? Як там в дубаях?»,

«Як ви прокоментуєте, що ваш чоловік Потап відпочиває в Дубаї з росіянами?», - пишуть у коментарях Насті Каменських.

Додамо, що чоловік Насті Каменських Потап зараз дійсно знаходиться в Дубаї. Днями в Мережі з’явилося відео його розваг, зроблене дружиною-росіянкою соліста гурту «Иванушки International» Кирила Туриченка. Зазначимо, що артист з Одеси, але вже багато років живе в Росії, має російське громадянство і, звісно, мовчить про війну.

На скандальних кадрах можна не тільки побачити Потапа, але й почути, як він російською вигукує: «Глаз алмаз!».

Насті Каменських вже не вперше доводиться знаходитись під шквалом критики через витівки свого чоловіка Потапа.

Крім того, саме їй влітку минулого року довелося пояснювати, чому вона повернулася до України, а Потап все ще за кордоном.

З’явилися плітки, що Настя Каменських і Потап розлучаються. Але Каменських запевняла, що вони разом і ні про яке розлучення не може бути і мови.

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