Потап вирішив підлити олії у вогонь нового скандалу, головним героєм якого він став.

Український музикант, продюсер і співак Потап вирішив дати про себе знати новим дописом в Інстаграм, пише Politeka.net.

Потап вийшов на зв’язок з Дубаї, де зараз знаходиться.

«Підтримуйте нашу країну в усіх куточках світу! Один з найбільших людей шоу-бізнесу та соціальних медіа, яких я зустрічав @sheeraz…», - пафосно підписав світлину Потап.

Підписники Потапа не забарилися і миттєво нагадали йому про вечірку у компанії росіян, відео якої з’явилося в Мережі.

«О,то ми вже бачили вашу вечірку з расєянами»,

«Чундра чучундра»,

«Що, облажався? А тепер буде виправдовуватися!»,

«Як пройшла тусня з росіянами, чого мовчиш, бідний і нещасний по словам твоєї дружини в інтерв‘ю Єфросиніної, вже аж так тяжко переживаєш війну в Дубаях»,

«Тьфу»,

«Любить виступати з росіянами у Дубаї», - коментують нову світлину Потапа користувачі соцмереж.

Раніше в Мережі з’явилися кадри, на яких можна добре роздивитись Потапа і навіть почути його голос. «Глаз алмаз!», - вигукує задоволений Потап.

Це відео у своїх соцмережах раніше опублікувала дружина-росіянка вокаліста російського гурту «Иванушки International» Кирила Туриченка.

Кадри розваг було відзнято в елітному ресторані в Дубаї. Гості, серед яких був і Потап, спостерігають, як відомий шеф-кухар готує м’ясо.

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Раніше повідомлялось, що Потап зганьбився новим репом.

Крім того, Politeka.net писала, що конфлікт Потапа з популярним репером отримав продовження.