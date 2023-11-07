Потап решил подлить масло в огонь нового скандала, главным героем которого он стал.

Украинский музыкант, продюсер и певец Потап решил дать о себе знать новым постом в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Потап вышел на связь из Дубаи, где находится.

«Поддерживайте нашу страну во всех уголках мира! Один из самых больших людей шоу-бизнеса и социальных медиа, которых я встречал @sheeraz…», - пафосно подписал фотографию Потап.

Подписчики Потапа не заставили себя ждать и мгновенно напомнили ему о вечеринке в компании россиян, видео которой появилось в Сети.

«О, то мы уже видели вашу вечеринку с россиянами»,

«Чундра чучундра»,

«Что, облажался? А теперь будет оправдываться!»,

«Как прошла тусня с россиянами, чего молчишь, бедный и несчастный по словам твоей жены в интервью Ефросининой, уже так тяжело переживаешь войну в Дубаях»,

«Тьфу»,

«Любит выступать с россиянами в Дубае» , - комментируют новую фотографию Потапа пользователи соцсетей.

Ранее в Сети появились кадры, на которых можно рассмотреть Потапа и даже услышать его голос. «Глаз алмаз!», – восклицает довольный Потап.

Это видео в своих соцсетях ранее опубликовала жена-россиянка вокалиста российской группы «Иванушки International» Кирилла Туриченко.

Кадры развлечений были сняты в элитном ресторане в Дубае. Гости, среди которых был и Потап, наблюдают, как известный шеф-повар готовит мясо.

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Ранее Потап опозорился новым рэпом.

Также сообщалось, что конфликт Потапа с популярным рэпером получил продолжение.