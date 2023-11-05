В останні дні з'явилися чутки про можливе розлучення відомої прими-балерини Катерини Кухар та її чоловіка Олександра Стоянова. Вперше знаменитість вирішила прокоментувати цю ситуацію. Катерина опублікувала відео, на якому вона з посмішкою на обличчі гуляє та танцює вулицями міста.

В описі відеоролика вона звернулася до своїх шанувальників, закликаючи їх не хвилюватися. Прима-балерина вирішила відреагувати на чутки про розлучення і обрала для цього момент, коли увага до неї найактивніша.

"Друзі, отримую від вас безліч схвильованих повідомлень. Не турбуйтеся! Краще подаруйте посмішку новому дню життя та слухайте сучасну якісну українську музику" - неоднозначно заявила Кухар.

«Не знаю, що там трапилося, але ви ковток свіжого дихання для мене; Коли отримала велику зарплату і плануєш куди витрачати; Ви така граційна, гарна! Мені хотілося римувати всюди зливу; Як завжди граціозно і витончено, іноді хочеться повністю розклеїтися, дякую за нагадування про важливе» - написали у відповідь Кухар.

Раніше Кухар розповіла, що коли у особистому житті жінки відбуваються зміни, вона йде до перукаря.

Тепер шанувальники Кухара мають можливість розглянути зміни в її зовнішності ближче.

Додамо, що про які зміни в житті йдеться Катерина Кухар не уточнює, але з'ясувалося, що Кухара більше не підписано на Інстаграм свого чоловіка – артиста балету Олександра Стоянова.

Останні новини України:

Юрій Горбунов розлютив за лаштунками "Голос країни".

Також повідомлялось, що Потап знову нарвався на критику.

Також повідомлялось, що Артем Пивоваров сказав, що буде з Панчишиним після перемоги в "Голос країни".