Шоумена і ведучого «Голос країни» Юрія Горбунова накрила нова хвиля критики, і все через щасливе сімейне фото.

Юрій Горбунов і Катя Осадча засвітилися за лаштунками «Голос країни» зі своїм сином.

На фото зіркова родина щасливо посміхається, Горбунов ніжно обіймає хлопчика.

Зазначається, що старший син Осадчої і Горбунова Іван спостерігав за роботою батьків у прямому ефірі суперфіналу «Голос країни».

Фото родини були зроблені вже після того, як було оголошено переможця «Голос країни». Нагадаємо, ним став Михайло Панчишин.

Але деяких усміхнені обличчя Горбунова і Осадчої лише розлютили. Так, ведучому «Голос країни» знов нагадали, що він не на фронті і не забули про скандал зі зйомками серіалу.

«Чому Горбунов не мобілізований досі ? Тішиться своїм ситим життям, дітками . А чим він кращий за тих хто під Авдієвкою зараз? Нічим!»,

«Юра Горбунов, пора вже себе показати на передовій»,

«Юра вже кіно не знімає?»,

«А для них війни немає?»,

«Подія…», - пишуть розлючені користувачі соцмереж на адресу ведучих «Голос країни».

Нагадаємо, що через повномасштабне вторгнення РФ в Україну зйомки цього сезону «Голос країни» проходили у Польщі.

Перемогу у "Голос країни" здобув 25-орічний ветеран Михайло Панчишин, якого багато хто пам'ятає ще з часів, коли він виграв у шоу "Х-Фактор".

Але після початку війни артист відклав мікрофон і взяв у руки зброю.

Михайло Панчишин під час своєї служби брав участь у звільненні Ірпеня під Києвом, воював у Бахмуті, де потрапив під семиденне бомбардування міста.

Свою перемогу у "Голос країни" Михайло присвятив ЗСУ. Кубок переможця співак продаст на аукціоні, а гроші передасть на потреби захисників України.

Останні новини України:

Глядачі накинулися на продюсера "Голос країни" після суперфіналу.

Крім того, Politeka.net писала, що Дорофєєва і Леся Нікітюк обмінялися люб'язностями перед суперфіналом «Голос країни».

Також нагадаємо, що на перемогу в "Голос країни" претендував копія Позитива.