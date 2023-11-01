Шоумена и ведущего «Голос страны» Юрия Горбунова накрыла новая волна критики, и все из-за счастливого семейного фото.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая засветились за кулисами «Голос країни» со своим сыном.

На фото звездная семья счастливо улыбается, Горбунов нежно обнимает мальчика.

Отмечается, что старший сын Осадчей и Горбунова Иван наблюдал за работой родителей в прямом эфире суперфинала "Голос країни".

Фото семьи были сделаны уже после того, как был объявлен победитель «Голос країни». Напомним, им стал Михаил Панчишин.

Но некоторых улыбающиеся лица Горбунова и Осадчей только разозлили. Так, ведущему «Голос країни» снова напомнили, что он не на фронте и не забыли о скандале со съемками сериала.

«Почему Горбунов не мобилизован до сих пор? Радуется своей сытой жизнью, детками. А чем он лучше тех, кто под Авдеевкой сейчас? Ничем!»,

«Юра Горбунов, пора уже себя показать на передовой»,

«Юра уже кино не снимает?»,

«А для них войны нет?»,

«Событие…» , - пишут разъяренные пользователи соцсетей в адрес ведущих «Голос країни».

Напомним, что из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину съемки этого сезона «Голос країни» проходили в Польше.

Победу в "Голос країни" одержал 25-летний ветеран Михаил Панчишин, которого многие помнят еще со времен, когда он выиграл в шоу "Х-Фактор".

Но после начала войны артист отложил микрофон и взял в руки оружие.

Михаил Панчишин во время своей службы в ВСУ участвовал в освобождении Ирпеня под Киевом, воевал в Бахмуте, где попал под семидневную бомбардировку города.

Свою победу в "Голос країни" Михаил посвятил ВСУ. Кубок победителя певец продаст на аукционе, а деньги передаст на нужды защитников Украины.

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Кроме того, Politeka.net писала, что Дорофеева и Леся Никитюк обменялись любезностями перед суперфиналом Голос країни.

Также напомним, что на победу в "Голос країни" претендовал копия Позитива.