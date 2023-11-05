В последние дни появились слухи о возможном разводе известной примы-балерины Екатерины Кухар и ее мужа Александра Стоянова. Впервые знаменитость решила прокомментировать эту ситуацию. Екатерина опубликовала видео, на котором она с улыбкой на лице гуляет и танцует по улицам города.

В описании к видеоролику она обратилась к своим поклонникам, призывая их не волноваться. Прима-балерина решила отреагировать на слухи о разводе и выбрала для этого момент,когда внимание к ней наиболее активно.

"Друзья, получаю от вас множество взволнованных сообщений. Не беспокойтесь! Лучше подарите улыбку новому дню жизни и слушайте современную качественную украинскую музыку" - неоднозначно заявила Кухар.

«Не знаю что там случилось, но вы глоток свежего дыхания для меня; Когда получила большую зарплату, и планируешь куда тратить; Вы такая грациозная, красивая! Мне хотелось рифмовать повсюду ливень; Как всегда грациозно и изящно, иногда хочется полностью расклеиться, спасибо за напоминание о важном» - написали в ответ Кухар.

Ранее Кухар рассказала, что когда в личной жизни женщины происходят изменения, она идет к парикмахеру.

Теперь у поклонников Кухар есть возможность рассмотреть изменения в ее внешности поближе.

Добавим, что о каких изменениях в жизни идет речь Екатерина Кухар не уточняет, но выяснилось, что Кухар больше не подписана на Инстаграм своего мужа – артиста балета Александра Стоянова.

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