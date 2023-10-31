Співак і зірковий тренер на «Голос країни» Артем Пивоваров розкрив деякі подробиці щодо майбутнього Михайла Панчишина, який виграв у цьому сезоні.

Суперфінал «Голос країни» вже позаду, а глядачі продовжують обговорювати переможця, пише Politeka.net.

Перемогу у «Голос країни-13» здобув 25-річний ветеран війни Михайло Панчишин (Ptashkin). У «Голос країни» Михайло Панчишин обрав команду співака Артема Пивоварова, а пісня, яку Михайло обрав ще на «сліпих прослуховуваннях», була написана ним разом із побратимами.

Не дивлячись на велику підтримку з боку глядачів, після його перемоги на «Голос країни» Панчишин опинився під хвилею критики. Мовляв, його вокал слабкіший за інших, тож перемогти повинен був Юрій Городецький з команди Наді Дорофєєвої, або ж Христина Старикова – представниця команди Юлії Саніної.

«Нічого проти Михайла не маю, дякую, що він захисник, але Ю. Городецький співає краще!»,

«Юрій Городецький справжній переможець! Голос України!»,

«Програма «голос», а перемогу отримав не голос, шкода»,

«Христина Старикова найкраща! мала перемогти вона, найсильніша учасниця сезону, успіхів їй та перемог у більш достойних шоу»,

«Виграв не він, а Артем»,

«Це все підстроєно, якщо це робили чесно, то переможцем міг бути Влад або Христина», - пишуть розлючені глядачі «Голос країни».

Інші ж нагадають, що голосували за переможця саме глядачі і все відбувалось у прямому ефірі, тож перемога Михайла чесна.

«Завдяки ЗСУ всі інші мали можливість бути на цьому шоу, завдяки ЗСУ ведучі мають свою роботу, судді мають вільне життя, учасники співати, глядачи голосувати. Низький уклін, вам хлопці, бережи Вас всіх боже!», - пишуть також глядачі «Голос країни».

В свою чергу Артем Пивоваров розкрив деякі подробиці найближчого майбутнього переможця «Голос країни» Михайла Панчишина. Як виявилося, є спільні плани. За словами Пивоварова і Михайла, вже через три тижні вийде їхня спільна пісня.

«Ця пісня була створена на слова живої української легенди — поетеси Ліни Костенко, яка люб’язно дозволила покласти її вірш «Відмикаю світанок скрипковим ключем» на музику.

Разом із командою ми вже записали пісню і зняли кліп, тому дуже скоро презентуємо його і сподіваємось на вашу підтримку»,- кажуть переможець «Голос країни» Михайло Панчишин і Артем Пивоваров.

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