Певец и звездный тренер на «Голос країни» Артем Пивоваров раскрыл некоторые подробности по поводу будущего Михаила Панчишина, выигравшего в этом сезоне.

Суперфинал "Голос країни" уже позади, а зрители продолжают обсуждать победителя, пишет Politeka.net.

Победу в «Голос країни-13» одержал 25-летний ветеран войны Михаил Панчишин (Ptashkin). В «Голос країни» Михаил Панчишин выбрал команду певца Артема Пивоварова, а песня, которую Михаил исполнил еще на «слепых прослушиваниях», была написана им вместе с побратимами.

Несмотря на большую поддержку со стороны зрителей, после его победы на «Голос країни» Панчишин оказался под волной критики. Мол, его вокал слабее других, поэтому победить должен был Юрий Городецкий из команды Нади Дорофеевой, или Кристина Старикова - представительница команды Юлии Саниной.

«Ничего против Михаила не имею, спасибо, что он защитник, но Ю. Городецкий поет лучше!»,

«Юрий Городецкий настоящий победитель! Голос Украины!»,

«Программа «голос», а победу одержал не голос, жаль»,

«Кристина Старикова самая лучшая! должна была победить она, сильнейшая участница сезона, успехов ей и побед в более достойных шоу»,

«Выиграл не он, а Артем»,

«Это все подстроено, если это делали честно, то победителем мог быть Влад или Кристина» , – пишут разъяренные зрители «Голос країни».

Другие же напоминают, что голосовали за победителя именно зрители и все происходило в прямом эфире, поэтому победа Михаила честная.

«Благодаря ВСУ все остальные имели возможность быть на этом шоу, благодаря ВСУ ведущие имеют свою работу, у судей свободная жизнь, у участников петь, смотря голосовать. Низкий поклон, вам ребята, храни Вас всех боже!» , – пишут также зрители «Голос країни».

В свою очередь Артем Пивоваров раскрыл некоторые подробности ближайшего будущего победителя «Голос країни» Михаила Панчишина. Как оказалось, есть общие планы. По словам Пивоварова и Михаила, уже через три недели выйдет их общая песня.

«Эта песня была создана на слова живой украинской легенды — поэтессы Лины Костенко, любезно позволившей положить ее стихотворение « Відмикаю світанок скрипковим ключем» на музыку.

Вместе с командой мы уже записали песню и сняли клип, поэтому очень скоро презентуем его и надеемся на вашу поддержку» , – говорят победитель «Голос країни» Михаил Панчишин и Артем Пивоваров.

Последние новости Украины:

Победитель "Голос країни" отдает свой кубок - что произошло.

Также сообщалось, что зрители "Голос країни" набросились на продюсера шоу.

Кроме того, сообщалось о скандале вокруг победителя "Голос країни".