Репер і радіоведучий ХАС розповів, що його думка стосовно Потапа не змінилася, а після інтерв’ю, в якому він розкрив своє ставлення до цього артиста і продюсера, йому подзвонили всі.

«В мене в інтерв’ю запитали і я просто сказав так, як я завжди думав… Мені дзвонили і питали, чи в мене все окей. Мені на день народження стільки людей не подзвонили. А я просто сказав те, що думав. Я просто сказав про те, що ви всі думали. Просто це ніхто не казав, а мене ніхто не питав. Вона спитала – я сказав», - розповів ХАС в інтерв’ю Слав Дьоміну про свої скандальні висловлювання.

За словами ХАСа, з Потапом вони після конфлікту більше не спілкувалися. Однак Назар не приховує, що, як репер Потап популярніший і крутіший за нього. Принаймні, був.

«Томущо він набагато крутіший, ніж я. Він набагато краще відчуває ринок. Зараз вже нє, але ми говорим про його розквіт і мій. Він набагато краще відчував ринок, він завжди знав, як говорити з людьми, які б могли потенційно бути його партнерами. В нього прекрасніша чуйка, ідеальне відчуття менталітету, яке допомагало писати все те, що він писав. Ну і хребта нема, це ж прикольно», - зазначив ХАС.

Однак, як до людини ХАС ставиться до Потапа так само, як і на момент скандального інтерв’ю.

«Я говорю тільки за себе. А що змінилось? Для мене нічого. Я говорив про свою особисту історію з ним і про те, як я вважаю в моєму світогляді, якби мав себе поводити артист після 2014-го року», - підкреслив ХАС.

Нагадаємо, в одному зі своїх інтерв’ю репер ХАС розповів, що кілька років тому у нього стався конфлікт із продюсером та музикантом Потапом. За його словами, одного дня виконавця запросили на радіоефір Хіт FM, де той у процесі діалогу назвав колегу ХАС "м…ком", чим сильно зачепив радіоведучого.

«У нас відбувся діалог поза ефіром, на що він образився. Тому що я не стримував слів. А я рідко стримую слова, якщо зачіпають моїх. Щоб довго не мусолити цю тему... коли мені сказали: "Ну хіба так годиться з гостем?", я сказав, що якби до мене додому такий гість прийшов, то там словами не закінчилося б. Тому що ти не маєш права в гостях поводитися ось так. Почувайся як удома, але не забувай, що ти в гостях. Ким би ти не був...», - розповів тоді ХАС.

ХАС також зазначав, що жодна людина не має права ставитись до людей, як до мотлоху.

«Чому він може назвати людину м...ком, а я не маю права сказати так. Чому він не боїться, а я маю боятися? Тому що він знімав штани у Москві, а я ні? Які в нього є досягнення, яких немає в мене, які можуть дозволити йому образити людину?», - казав тоді ХАС на адресу Потапа.

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