Популярний український виконавець та продюсер Потап (Олексій Потапенко) прокоментував смерть свого колеги по шоу "Ліга Сміху".

Потап відреагував на звістку про смерть відомого українського актора, телеведучого, продюсера, співака, шоумена Сергія Сивохо.

Сергій Сивохо помер 17 жовтня о 5.40 у результаті хронічної хвороби легень. Артистові було 54 роки. Сивохо був зіркою КВК, креативним продюсером ТОВ «Квартал 95», а також членом журі в шоу «Ліга Сміху».

Потап, який був колегою Сивохо по "Лізі Сміху", вшанував пам'ять артиста на своїй сторінці в Instagram.

"Сергій Анатоліч, як же так ….. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 R.I.P Любив я вас !", — написав Потап.

Українці в коментарях під постом Потапа розділилися, хтось також вшановує пам'ять артиста, але багато хто нагадав Олексію Потапенку, що Сивохо свого часу підтримував Януковича та "Антимайдан", а також робив скандальні заяви.

Нагадаємо, з жовтня 2019 року до березня 2020 року Сергій Сивохо був радником секретаря Ради національної безпеки та оборони з питань реінтеграції та відновлення Донбасу. Перед звільненням з посади в РНБО в одному з етерів Сивохо зробив скандальну заяву, що в Україні «внутрішній конфлікт», який заважає вступити до НАТО.

Раніше Потап зі сльозами прокоментував смерть легендарної української співачки та акторки, Героя України Ніни Митрофанівни Матвієнко, яка пішла з життя 8 жовтня. Потап і його дружина Настя Каменських були добре знайомі з Ніною Матвієнко.

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Також повідомлялось, що Потап потрапив у серйозний скандал через слова на адресу українців.

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