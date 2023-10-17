Потап відреагував на звістку про смерть відомого українського актора, телеведучого, продюсера, співака, шоумена Сергія Сивохо.
Сергій Сивохо помер 17 жовтня о 5.40 у результаті хронічної хвороби легень. Артистові було 54 роки. Сивохо був зіркою КВК, креативним продюсером ТОВ «Квартал 95», а також членом журі в шоу «Ліга Сміху».
Потап, який був колегою Сивохо по "Лізі Сміху", вшанував пам'ять артиста на своїй сторінці в Instagram.
"Сергій Анатоліч, як же так ….. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 R.I.P Любив я вас !", — написав Потап.
Українці в коментарях під постом Потапа розділилися, хтось також вшановує пам'ять артиста, але багато хто нагадав Олексію Потапенку, що Сивохо свого часу підтримував Януковича та "Антимайдан", а також робив скандальні заяви.
Нагадаємо, з жовтня 2019 року до березня 2020 року Сергій Сивохо був радником секретаря Ради національної безпеки та оборони з питань реінтеграції та відновлення Донбасу. Перед звільненням з посади в РНБО в одному з етерів Сивохо зробив скандальну заяву, що в Україні «внутрішній конфлікт», який заважає вступити до НАТО.
Раніше Потап зі сльозами прокоментував смерть легендарної української співачки та акторки, Героя України Ніни Митрофанівни Матвієнко, яка пішла з життя 8 жовтня. Потап і його дружина Настя Каменських були добре знайомі з Ніною Матвієнко.
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Раніше Потап повідомив про ще одну трагедію.
Також повідомлялось, що Потап потрапив у серйозний скандал через слова на адресу українців.