Продюсер Михайло Ясинський в ефірі Слави Дьоміна розповів, що відбувається зараз із Потапом. Відео опубліковано на каналі телеведучого на платформі Ютуб.

Як зазначив продюсер, говорити про повернення Потапа до творчості на даний момент не доводиться. Все тому, що артист рефлексує у своїх нових піснях після повернення з Іспанії. Але це трохи не те, що від нього чекають фанати.

При цьому експерт вважає, що Потапу не варто звертати увагу на хейтерів, адже вони мають будь-якого артиста. Можна вивчати їхню думку та дивитися на конструктивну критику, але більшість хейтерів критикують без причини. Не забув Ясинський прокоментувати останні відео, які Потап розмістив в інтернеті.

"Ось я подивився ці ролики, що він зараз знімає, ці пісні тощо. Ну мені здається, що там трохи інше. Там глибока особиста образа на світ, який до тебе не справедливий. Світ йому у відповідь щось говорить, але на мою думку, він не дуже уважно його чує", - зауважив продюсер.

При цьому Слава Дьомін зазначив, що, можливо, Потап вирішив тимчасово робити контент не для аудиторії, а для себе. А творчо поки що зірка допомагає розвиватися своїй дружині - Насті Каменських.

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