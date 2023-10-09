Продюсер Михаил Ясинский в эфире Славы Демина рассказал, что происходит сейчас с Потапом. Видео было опубликовано на канале телеведущего на платформе Ютуб.

Как отметил продюсер, говорить о возвращении Потапа в творчество на данный момент не приходится. Все потому, что артист рефлексирует в своих новых песнях после возвращения из Испании. Но это немного не то, что от него ждут фанаты.

При этом эксперт считает, что Потапу не стоит обращать внимание на хейтеров, ведь они есть у любого артиста. Можно изучать их мнение и смотреть на конструктивную критику, но большинство хейтеров критикуют без причины. Не забыл Ясинский прокомментировать и последние видео, которые Потап разместил в интернете.

"Вот я посмотрел эти ролики, что он сейчас снимает, эти песни и тому подобное. Ну мне кажется, что там немножко другое. Там глубокая личная обида на мир, который к тебе не справедливый. Мир ему в ответ что-то говорит, но на мой взгляд, он не очень внимательно его слышит", - заметил продюсер.

При этом Слава Демин отметил, что возможно Потап решил временно делать контент не для аудитории, а для себя. А творчески пока звезда помогает развиваться своей супруге - Насте Каменских.

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