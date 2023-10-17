Потап отреагировал на известие о смерти известного украинского актера, телеведущего, продюсера, певца, шоумена Сергея Сивохо.

Сергей Сивохо умер 17 октября в 5:40 в результате хронической болезни легких. Артисту было 54 года. Сивохо был звездой КВН, креативным продюсером ООО «Квартал 95», а также членом жюри в шоу «Лига Смеха».

Потап, который был коллегой Сивохо по "Лиге Смеха", почтил память артиста на своей странице в Instagram.

"Сергей Анатолич, как же так….. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 R.I.P. Любил я вас!", - написал Потап.

Украинцы в комментариях под постом Потапа разделились, кто-то также чествует память артиста, но многие напомнили Алексею Потапенко, что Сивохо в свое время поддерживал Януковича и "Антимайдан", а также делал скандальные заявления.

Напомним, с октября 2019 года по март 2020 года Сергей Сивохо был советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Перед увольнением с должности в СНБО в одном из эфиров Сивохо сделал скандальное заявление, что в Украине «внутренний конфликт», мешающий вступить в НАТО.

Ранее Потап со слезами прокомментировал смерть легендарной украинской певицы и актрисы, Героя Украины Нины Митрофановны Матвиенко, ушедшей из жизни 8 октября. Потап и его супруга Настя Каменских были хорошо знакомы с Ниной Матвиенко.

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Ранее Потап сообщил о еще одной трагедии.

Также сообщалось, что Потап попал в серьезный скандал из-за слов в адрес украинцев.

У Славы Демина ответили, что происходит с Потапом.