Український продюсер і репер Потап вирішив відреагувати на одкровення Юрія Горбунова щодо змін, які з ним відбулися.

Юрій Горбунов і Потап товаришують вже багато років, нагадує Politeka.net.

Окрім того, що Потап і Настя Каменських мешкають в тому ж елітному селищі під Києвом, що Юрій Горбунов і Катя Осадча, зірок поєднує дещо більше. Потап є хрещеним батьком сина Горбунова і Осадчої Івана.

Саме дітей стосується раптове зізнання, яке Юрій Горбунов вирішив зробити на своїй сторінці в Інстаграм.

Юрій Горбунов вирішив розповісти, які зміни з ним сталися.

«Прояв слабкості, чи навпаки, те що робить нас справжніми чоловіками? Вже давно помітив, що фокус моєї уваги з появою дітей почав зміщуватись. Мною завжди керували амбіції, нові виклики та цілі, яких я прагнув і досягав…», - зізнався Юрій Горбунов.

За словами Горбунова, він і сьогодні продовжує бути собою, але всередині нього дещо змінилося.

«Де б я не був, на зйомках нового проєкту , чи їдучи за кермом на благодійний концерт, кожна вільна хвилина мого часу наповнена думкою про дітей…», - зізнався Юрій Горбунов.

Горбунов також зазначив, що ніколи не думав, що з появою дітей стане настільки від них залежним.

На такі одкровення Горбунова і знімок телеведучого з молодшим сином і відреагував Потап.

«Підтримую!», - прокоментував допис Потап.

Інші користувачі соцмереж теж підтримали Юрія Горбунова:

«Це не слабкість ,це відповідальність і за себе і за дітей .Обіймайте їх більше поки вони вам це дозволяють , бо дітки дуже швидко дорослішають»,

«Це сила батьківської любові, яка робить неперевершене»,

«Не може бути слабкістю те ,що нам дає нам крила, тому це наша сила та натхнення»,

«Справжнє людське щастя від Бога - діти… вони нас роблять тихо щасливими»,

«Це білокуре янголятко, і воно надихає та зцілює душу».

Нагадаємо, що у Потапа від попереднього шлюбу з Іриною Горовою є син Андрій.

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